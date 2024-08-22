Против трех иностранных журналистов, побывавших в Судже Курской области после ее оккупации ВСУ, возбуждены уголовные дела по статье о незаконном пересечении российской границы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Фигурантами уголовных дел стали корреспондент CNN Ник Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко.

Уолш в репортаже, опубликованном 16 августа, показывал разрушенный погранпереход в Судже. Боровик работает корреспондентом ТРК "Украина" в Сумской области, ее сюжет о Судже выходил в рамках украинского телемарафона "Единые новости". Буцко — журналистка "Громадське", которая снимала репортаж из Суджи.

Ранее дело по этой же статье возбудили против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, добавили в ЦОС ФСБ.

В ближайшее время иностранные журналисты будут объявлены в международный розыск, сообщили в ЦОС ФСБ. Максимальное наказание по части 3 статьи 322 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

После оккупации Суджи украинскими войсками в ней также побывали другие украинские журналисты, итальянские журналисты телеканала Rai и корреспонденты The Washington Post в сопровождении ВСУ, опубликовавшие оттуда репортаж об оставшихся в городе мирных жителях.

После того, как 14 августа итальянский телеканал Rai 1 опубликовал репортаж из Суджи, в котором корреспондентка Стефани Баттистини рассказывала, что приехала в город вместе с украинскими военными, МИД России вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей "решительный протест". 17 августа Rai объявил, что отозвал своих журналистов из России в Италию из соображений безопасности. В российский МИД в связи с поездками журналистов в Курскую область также была вызвана временная поверенная в делах США Стефани Холмс.

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