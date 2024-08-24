По данным Telegram-каналов, среди переданных России пленных есть срочники, взятые в плен в Курской области, сообщает Deutsche Welle.

Украина и Россия провели обмен пленными в формате "115 на 115" в субботу, 24 августа, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области",- указано в посте. - Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ".

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками",- добавили в российском оборонном ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение из российского плена 115 украинских военнослужащих. "Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы", - написал он в Telegram.

Координационный штаб Украины уточнил, что все возвращенные домой - военнослужащие-срочники, некоторые из них находились в российском плену с первых месяцев российского вторжения в 2022 году. Среди освобожденных есть военные моряки, пограничники, а также 82 защитника Мариуполя, 50 из которых защищали "Азовсталь".

Первый обмен пленными с начала наступления ВСУ в Курской области

Ранее об обмене сообщил ряд Telegram-каналов и информагентство Reuters со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным чиновника из Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили посредниками при обмене.

Отмечается, что это первый обмен пленными между воюющими сторонами с начала наступательной операции ВСУ в Курской области РФ, идущей с 6 августа.

По данным Telegram-канала "Псковская губерния", среди возвращенных Украиной россиян - как минимум один срочник из Псковской области, попавший в плен в Курской области. Канал ссылается на списки освобожденных из плена, опубликованные ранее Telegram-каналом "Наш выход".

Между тем российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщая об обмене в своем Telegram-канале, указала, что "на Родину возвращены 115 срочников".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !