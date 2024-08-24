Неизвестный мужчина поджег две машины, припаркованные у здания синагоги в курортном городе Ла Гранд-Мотт недалеко от Монпелье на юге Франции. В одной из них был спрятан газовый баллон, который взорвался, сообщили в полиции. От взрыва пострадал полицейский, сообщает русская служба Би-би-си.

Источники в полиции рассказали французским СМИ, что на камеры наблюдения попал мужчина с палестинским флагом и чем-то похожим на пистолет. Об аресте каких-либо подозреваемых не сообщается, но члены правительство обещали выследить злоумышленника.

Инцидент произошел между 08:00 и 08:30 по местному времени, когда в синагоге находились пять человек, в том числе раввин. Лидер еврейской общины Ла Гранд-Мотт Йонатан Арфи назвал произошедшее "покушением на евреев" и добавил, что судя по времени, зломышленник мог стремиться напасть на прихожан перед субботней утренней молитвой.

Ранения, полученные полицейским, по сообщениям, не угрожают его жизни.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся террористическим актом, а уходящий премьер Габриэль Атталь — актом антисемитизма.

Многие еврейские учреждения во Франции, такие как школы и синагоги, функционируют под усиленной охраной полиции. Нападения на них происходили в недавнем прошлом, так, в мае этого года полицейские застрелили поджигателя синагоги в Руане.

В 2015 году одной из мишеней серии кровавых нападений в Париже, помимо редакции журнала Charlie Hebdo, был кошерный супермаркет.

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