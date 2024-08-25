Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые вынуждены оставаться на Международной космической станции (МКС) из-за неполадок корабля "Старлайнер", вернутся на Землю в начале 2025 года, сообщает эстонский Delfi со ссылкой на администратора NASA Билла Нельсона.

Как ожидается, астронавты вернутся в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который в сентябре полетит к МКС в рамках миссии по ротации астронавтов, передает "Медуза". Два из четырех мест на Crew Dragon останутся свободными для Уилмора и Уильямс.

Корабль "Старлайнер" планируют вернуть на Землю без экипажа.

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС на американском космическом корабле "Старлайнер" компании Boeing 6 июня. Предполагалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки, но в процессе полета возникла проблема с двигательной установкой. Из-за неполадки возвращение на "Старлайнере" посчитали опасным для экипажа.

Компания SpaceX — прямой конкурент Boeing в области космических полетов.

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