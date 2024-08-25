Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X и владелец сервиса микроблогов X Илон Маск призвал французские власти освободить задержанного накануне в парижском аэропорту Ле Бурже основателя соцсети Telegram Павла Дурова.

Под хэштегом FreePavel Маск опубликовал отрывок из интервью, которое Дуров дал американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем основатель Telegram и соцсети "В контакте" высказывает мнение, что, с тех пор как Маск купил соцсеть Twitter, переименованную после этого в X, там улучшилась ситуация со свободой слова.

Кроме того, Маск опубликовал на французском языке пост следующего содержания: "Свобода. Свобода! Свобода?"

В другом посте Маска в связи с задержанием Дурова говорилось: "Точка зрения: в Европе 2030 год, и вас задерживают за то, что вы лайкнули мем".

Реакции на задержание Павла Дурова

Задержание Павла Дурова во Франции вызвало большой резонанс в обществе и международных СМИ.

Так, посольство РФ в Париже выступило с обращением к властям Франции. "Незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ", - цитирует этот документ российское информагентство "Росбалт".

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что задержание основателя Telegram - "очередное грубое нарушение права на свободу слова". "Павел Дуров создал удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, быстрый канал распространения информации, свободной от цензуры. Конечно, многим это не нравится", - указала она.

Весной 2018 года российские власти запустили процесс блокировки Telegram в стране, однако эти усилия не увенчались успехом. От попыток заблокировать Telegram в РФ отказались в июне 2020 года.

Как напоминает агентство Reuters, в 2014 году Павел Дуров покинул Россию, "отказавшись подчиниться требованиям правительства закрыть оппозиционные сообщества на его платформе социальных СМИ "В контакте", которую он продал".

Вскоре после начала войны России против Украины, в апреле 2022 года, Павел Дуоров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским бизнесменом.

Cотрудник правозащитного проекта "Первый отдел" Дмитрий Заир-Бек высказал в Telegram мнение, что "задержание Павла Дурова - удар по свободам людей по всему миру". "Уверен, что якобы вменяемая ему "недостаточная модерация контента" (если это действительно так, официального релиза пока не было) - вопрос вторичный, - подчеркнул правозащитник. - Исходя из известной на текущий момент информации, можно предполагать, что Дурова фактически преследуют за стремление защитить приватность пользователей Telegram и, конечно, за несотрудничество со спецслужбами. По этим же причинам детище Павла и его команды блокировали в России, Иране, Китае и других странах".

Задержание Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации французского телеканала TF1, Дуров прилетел в страну из Азербайджана - вместе с ним была неизвестная женщина и телохранитель.

По данным СМИ, причиной для ордера стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами страны, а также отсутствие достаточной модерации контента в Telegram. Ввиду этого Дуров значится подозреваемым в соучастии незаконной деятельности, происходящей в мессенджере - в частности, это наркоторговля, терроризм, распространение детской порнографии, мошенничество и ряд других сфер преступности.

"На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе", - заявил источник TF1.

Павел Дуров имеет гражданство Франции и ОАЭ. Его состояние оценивается в индексе миллиардеров Bloomberg в 9 млрд долларов.

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