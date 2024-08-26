Ночью и утром 26 августа российские военные выпустили по Украине более 100 ракет и около 100 ударных беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодняшний удар по территории страны он назвал одним из крупнейших с начала полномасштабного вторжения.

"Как и большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых, всем оказывается необходимая помощь", — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в результате ударов были повреждение объекты энергетики, но подчеркнул, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. В частности, известно о повреждении Киевской ГЭС. Сообщается, что проезд по дамбе перекрыт, однако самой плотине, заверяют власти, не угрожает разрушение.

"Путин себе не изменяет. Это больное существо, всем уже давно понятно. Но также понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. [...] Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи", — добавил Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки РФ пострадали 15 областей Украины. Известно о попадании нескольких ракет и дронов в жилые дома. По подсчетам издания "Украинская правда", основанным на сообщениях региональных властей, погибли не менее пяти человек, еще по меньше мере 17 получили ранения.

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска атаковали объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. "Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", — заявили в ведомстве.

Глава комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов в комментарии Telegram-каналу Shot сообщил, что сегодняшний массированный удар по Украине — это "в том числе ответ на провокацию ВСУ в Курской области".

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