Утром 26 августа беспилотник, задействованный в массированной российской атаке по территории Украины, вероятно, залетел в воздушное пространство Польши. Об этом, пишет PAP, заявил начальник оперативного командования польской армии генерал Мачей Клиш.

По его словам, пересечение границы было зафиксировано в 6:43 по местному времени в районе города Червоноград во Львовской области. Появление в воздушном пространстве Польши неустановленного летающего объекта подтвердили три радиолокационные станции.

Как уточнил Клиш, появление предположительно дрона в польском воздушном пространстве не было подтверждено визуально из-за плохих погодных условий. Радары потеряли летающий объект после того, как он пролетел вглубь страны на 25 км.

Генерал допустил, что предположительно российский дрон мог как упасть на территории Польши, так и покинуть ее воздушное пространство. Военные проводят поиск обломков этого беспилотника.

Россия нанесла массированный удар по Украине ночью и утром 26 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего были выпущены более 100 ракет и около 100 ударных беспилотников. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что пострадали объекты в 15 областях Украины, в том числе граничащих с Польшей. Известно о как минимум пяти погибших.

В ноябре 2022 года в районе польского села Пшеводув упала ракета украинской системы ПВО, задействованная в отражении российской атаки. Погибли два человека.

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