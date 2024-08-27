Телохранителя и девушку, сопровождавших основателя Telegram Павла Дурова во время полета во Францию, отпустили после проведения допроса. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники во французских правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже вместе с Дуровым были задержаны его телохранитель и неназванная девушка. Вскоре российские Telegram-каналы сообщили, что предположительно речь идет о Юлии Вавиловой. В соцсетях она называет себя стримером и криптоинвестором.

Основатель Telegram остается под стражей. Срок задержания Дурова ранее был продлен до среды, 28 августа. По французским законам после этого правоохранительные органы должны либо отпустить его, либо предъявить ему официальные обвинения.

Накануне прокуратура сообщила, что Дуров был задержан в рамках расследования в отношении неназванных лиц по 12 составам преступления. В их число сходят соучастие в мошенничестве, торговле наркотиками и распространении детской порнографии. Является ли Дуров подозреваемым по этому делу, не уточняется.

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