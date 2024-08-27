Федеральная служба безопасности РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против корреспондента немецкой медиакомпании Deutsche Welle Николаса Коннолли и украинской журналистки Натальи Нагорной, снявших сюжеты в одном из районов Курской области, занятых войсками Украины.

"ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области", — цитирует текст сообщения агентство РИА "Новости".

Коннолли в своем репортаже сообщил, что он несколько часов провел в захваченной Судже, где находился под наблюдением бойцов ВСУ. Журналист рассказал о ситуации в оккупированном городе и пообщался с местными жителями.

В сообщении ФСБ уточняется, что в общей сложности с 17 августа уголовные дела за незаконное пересечение границы РФ возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала репортаж из Суджи, куда ее корреспонденты отправились в сопровождении украинских солдат. Кроме того, в Курскую область сумели попасть корреспонденты итальянского Rai и американского CNN.

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