Администрация США требовала от Facebook цензурировать посты о коронавирусе и была разочарована, когда компания отказалась это делать, заявил Марк Цукерберг в письме комитету Палаты представителей, сообщает Deutsche Welle.

Руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг заявил о давлении со стороны Белого дома на его компанию во время пандемии COVID-19. Высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена требовали "цензурировать" часть контента в Facebook, имеющего отношение к коронавирусу, указал он в письме председателю юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джиму Джордану, распространенном во вторник, 27 августа.

По утверждению Цукерберга, чиновники на протяжении месяцев настойчиво просили администрацию Facebook удалять или ограничивать "определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру". Когда компания отказалась это сделать, они "выразили большое разочарование", добавил он.

Цукерберг пообещал бороться с давлением властей

"Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным, и сожалею, что мы не высказались об этом более открыто", - написал Цукерберг в письме, датированном 26 августа и размещенном на странице юридического комитета, а также на его странице в X.

Глава Мета допустил, что некоторые из решений его корпорации в этой связи могли быть ошибочными, и пообещал, что компания будет бороться с подобным давлением и в будущем.

В августе 2021 года корпорация Meta сообщила об удалении более 20 млн постов в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram в связи с дезинформацией о COVID-19. Кроме того, сообщалось об удалении сотен аккаунтов, подозреваемых в распространении фейков о вакцинах.

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