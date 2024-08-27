52-летний Фархан аль-Кади был освобожден в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) в одном из тоннелей на юге сектора Газа. Другие детали операции, которая была, как сообщили в ЦАХАЛ, "сложной", не приводятся, сообщает Meduza.

Состояние здоровья спасенного заложника стабильное, его поместили в больницу для дальнейшего медицинского обследования, сообщили в ЦАХАЛ.

Фархан аль-Кади, отец 11 детей, жил в бедуинской общине недалеко от города Рахат на юге Израиля и работал охранником на упаковочной фабрике в кибуце Маген. Он был похищен 7 октября из поселка Мивтахим поблизости от Рахата. Он провел в плену 326 дней.

Во время нападения на Израиль ХАМАС взял в заложники 251 человека. 105 заложников были освобождены в ноябре 2023 года в ходе сделки между террористической группировкой и Израилем. Еще четверо заложников были спасены в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа в июне 2024 года. В декабре трое заложников, сумевших самостоятельно выбраться из плена, были по ошибке убиты израильскими военными, принявшими их за террористов.

На прошлой неделе ЦАХАЛ вернул из сектора Газа тела шестерых заложников, похищенных из кибуцев Нир-Оз и Нирим и погибших в заключении. После этого, а также после освобождения аль-Кади, по данным израильских военных, в плену у ХАМАС остаются 108 человек. Власти Израиля предполагают, что 34 из них уже мертвы. Однако точное число остающихся в живых заложников неизвестно.

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