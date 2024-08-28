Как атаки ВСУ на российские НПЗ повлияли на рынок бензина

С начала года ВСУ не менее 64 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру, находящиеся на территории России и в оккупированных Крыму и Луганске, подсчитала Би-би-си. В последние месяцы беспилотники все чаще попадают по нефтяным объектам в южных регионах России. Русская служба Би-би-си оценила, как военные инциденты с НПЗ повлияли на российский рынок бензина.

С 18 августа в городе Пролетарске (примерно в 165 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону) продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся после атаки беспилотников. В течение 10 суток площадь возгорания достигала 10 тыс. кв. м., пострадали 49 пожарных.

Пока не ясно, как такие крупные пожары могут повлиять на производство и цены на нефтепродукты — бензин и дизель внутри страны. В этом году бензин достаточно сильно дорожает: за январь–июль цены выросли более чем на 5%, а в июле рост даже ускорился. Властям в итоге пришлось ввести эмбарго на экспорт бензина до конца года.

Напрямую рост цен эксперты не связывают с атаками беспилотников, скорее, они винят совокупность причин — высокий спрос, плановые ремонты и другие факторы.

Почему беспилотники целятся в объекты на юге?

Около четверти всех атак, по подсчетам Би-би-си, произошли в Краснодарском крае. Как минимум в 49 случаях атаки привели к пожарам.

В качестве источников Би-би-си обращалась к заявлениям российских и украинских властей, данным российских и зарубежных СМИ, а также к телеграм-каналам.

В середине января дроны впервые преодолели почти 900 км от границы с Украиной — целью стал Петербургский нефтяной терминал (АО "ПНТ") (по заявлению как украинских властей, так и самого предприятия).

К середине марта количество военных инцидентов с НПЗ и нефтебазами достигло 13. Тогда удары дронов привели к убыткам для нефтекомпаний, но не отразились на российском бюджете и практически не повлияли на объем экспортной выручки, отмечал эксперт Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко (власти России внесли Центр Карнеги в реестр "иноагентов" и причислили к нежелательным организациям).

В мае две атаки на нефтебазы с последующими пожарами произошли в оккупированном Россией Луганске. По словам "главы" самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара 7 мая были повреждены линии электропередачи, а дома в районе нефтебазы были частично обесточены.

Под удары неоднократно попадал Туапсинский НПЗ (принадлежит "Роснефти"). В мае, по данным Reuters, завод экстренно останавливал работу после повреждения установки по производству сжиженного углеводородного газа (установка по перегонке нефти была не затронута). В конце июля, по данным региональных властей, обломки беспилотника повредили инфраструктуру завода.

Информации о том, как ремонтируют заводы после атак, в открытом доступе нет.

В начале года целями становились в основном НПЗ, значимые для снабжения внутреннего рынка, заметил эксперт, поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности. Весной же фокус атак сместился на объекты, которые используются для снабжения военной техники — тогда ущерб стал более чувствительным.

"Вблизи к [российско-украинской] границе находятся, условно, два десятка объектов, где военные могут забирать большие объемы дизеля, — сказал он. — Это логичные цели, так как [ВСУ] надо прервать снабжение российской армии".

Общий ущерб для внутреннего рынка нефтепродуктов в связи с атаками беспилотников эксперт называет незначительным. "Теоретически сожгли [объект] в Пролетарске, это около 20-30 тысяч тонн дизельного топлива, — объясняет он. — Ближайший завод [находится] в Волгограде, соответственно, волгоградскому нужно достать этот объем и направить на компенсацию выпавшего. Но это копейки, один экспортный танкер — это 30 тысяч тонн".

Как атаки на НПЗ влияют на стоимость бензина?

"Инциденты такого плана — конечно, если они не носят драматичного характера — как показывает практика, не оказывают материального влияния на рынок топлива, хотя могут вызывать какие-то локальные перебои", — отметил в разговоре с Би-би-си инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Объем выпуска бензина в январе–июле 2024 года практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Суверов.

В июле Федеральная антимонопольная служба попросила нефтекомпании обосновать рост оптовой стоимости на АИ-95.

С начала августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на эту марку бензина снизились на 3,4% до 71,99 тыс. рублей. А цены на марку АИ-92, наоборот, выросли на 2,8%, до 57,38 тысяч рублей за тонну.

В летние месяцы спрос на бензин традиционно достигает пиковых отметок на фоне повышенного спроса. В это же время на многих НПЗ проводят плановые ремонтные работы. При этом, по данным Минэнерго на 21 августа, запасы бензина превышают 2 млн тонн, что соответствует уровню 2023 года, отмечает Сергей Суверов.

Сейчас в России действует временный запрет на экспорт бензина. Эмбарго ввели с 1 марта для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, затем его действие приостанавливали с конца мая и до конца июля. Изначально действие запрета должно было истечь в сентябре, но власти решили продлить его до конца года. В правительстве объяснили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на рынке во время повышенного сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

Эксперт, поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности, считает, что продление эмбарго связано с повышенным сезонным спросом на бензин. "Российский рынок бензина в этом году в целом профицитный, но дефицитный летом, и особенно — по бензину АИ-95. Запретили экспорт, чтобы как можно меньше товара экспортировалось из страны", — сказал он.

Продление эмбарго — дополнительная мера властей по насыщению внутреннего рынка, подчеркнул Сергей Суверов. Запрет на экспорт часто используется как стабилизирующая мера для сохранения цен на уровне, близком к накопленной инфляции (более 5% к декабрю 2023 года). Суверов уточняет, что цены на бензин сейчас растут быстрее инфляции.

Рост цен на бензин влияет на цены на другие товары. Производители уже предупредили ритейлеров о повышении закупочных цен на продукты в августе–сентябре на 5-40%, писала газета "Коммерсант". Эти решения связывали в том числе с ростом расходов на логистику на 16-30%. Рост цен на бензин повлечет за собой рост цен на другие товары.

"Думаю, что с точки зрения биржевых крупнооптовых цен [на бензин] все самое страшное, что могло произойти, уже произошло, — отметил эксперт, поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности. — [Через несколько недель-около месяца] закончится сезон активного спроса. На ситуацию на рынке будут влиять ремонты НПЗ. Это не такая большая, мощная история, поэтому, по моему мнению, именно крупнооптовый рынок уже достаточно скоро успокоится".

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