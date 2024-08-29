Минувшей ночью армия РФ нанесла очередной массированный удар по Украине, сообщил в Facebook командующий Воздушными войсками ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

В ночь на 29 августа российские военные ударили по территории Украины 74 ударными беспилотниками и пятью ракетами. По данным Олещука, дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области, ракеты — из Курской и Белгородской областей. Армия РФ использовала три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, тип двух других ракет устанавливается.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что средствами авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп удалось сбить 60 дронов и две ракеты. Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях.

Власти украинских регионов не сообщали о пострадавших в результате российского удара. В Черкассах произошел пожар на территории частного предприятия, в Киевской области поврежден жилой дом, в Киеве незначительно пострадал многоквартирный дом.

26 августа российские военные нанесли крупнейший удар за все время полномасштабной войны. По данным Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 236 ракет и дронов. Сообщалось о 7 погибших и 47 раненых.

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