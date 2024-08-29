Спикер Европарламента Роберта Метсола назначила главой своего офиса Мэттью Табоне. Как отмечает Politico, Табоне — муж сестры Метсолы.

Табоне начал работать в Европарламенте в 2013 году после того, как Метсола была впервые избрана депутатом от Мальты. Два года спустя он женился на сестре политика.

Метсола, ставшая спикером Европарламента в начале 2022 года, предлагала назначить Табоне на должность главы ее администрации в конце того же года. Как объясняет Politico, тогда она отказалась от этого назначения на фоне "Катаргейта".

"В последние годы господин Табоне возглавлял различные команды в офисе спикера, в том числе управлял реформой прозрачности и был назначен на должность координатора взаимодействия спикера с европейской общественностью в преддверии выборов в Европарламент в июне прошлого года", — говорится в официальном пресс-релизе.

С 2023 года офис Метсолы возглавляла Летиция Зулета Де Реалес Ансальдо, которая теперь займет пост директора по связям Европарламента с национальными парламентами стран ЕС.

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