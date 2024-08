Музыканты шведской группы ABBA пожаловались, что их известные композиции, в том числе мегахит " The Winner Takes It All " , звучали на одной из встреч Дональда Трампа с избирателями в рамках его президентской кампании.

В прошлом месяце о "несанкционированном" использовании клипа на песню My Heart Will Go On заявили представители Селин Дион.