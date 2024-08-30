Музыканты шведской группы ABBA пожаловались, что их известные композиции, в том числе мегахит "The Winner Takes It All", звучали на одной из встреч Дональда Трампа с избирателями в рамках его президентской кампании.

Как сообщает шведская газета Svenska Dagbladet, в июле песни и видеоклипы АВВА (Money, Money, Money, Dancing Queen и другие) были использованы в ходе предвыборного митинга Трампа с избирателями в Миннесоте.

"Вместе с участниками ABBA мы обнаружили видеоролики, в которых музыка ABBA используется на [предвыборных] мероприятиях Трампа, и поэтому мы потребовали немедленно прекратить подобное ее использование", цитирует Reuters заявление звукозаписывающей компании Universal Music Group.

Согласно заявлению UMG, никаких разрешений или лицензий представителям штаба Трампа не выдавалось.

ABBA — далеко не первые музыканты (или их наследники), публично высказавшие свои возражения против использования своей музыки в рамках избирательной кампании Дональда Трампа.

С аналогичным заявлением выступили на этой неделе в социальных сетях музыканты Foo Fighters, также заявив, что не давали штабу Трампа разрешения использовать мегахит группы, песню My Hero, на одном из его митингов.

В то же время Independent приводит слова представителей Трампа, утверждающего, что соответствующее разрешение на использование песни в штабе есть.

В прошлом месяце о "несанкционированном" использовании клипа на песню My Heart Will Go On заявили представители Селин Дион.

Семья покойного соул-певца Айзека Хейза также потребовала от Трампа прекратить исполнение его песни "Hold On, I’m Coming" и запросила 3 млн долларов в качестве компенсации.

В марте семья Шинейд О’Коннор потребовала прекратить исполнение ее песни "Nothing Compares 2 U", заявив, что сама певица была бы категорически против.

С похожими заявлениями ранее также выступали Адель, REM, Rolling Stones и некоторые другие музыканты — впрочем, с весьма ограниченным успехом.

В США организаторы политических мероприятий должны получать лицензию на использование музыки от организации BMI, предоставляющей им доступ к более чем 20 миллионам треков.

Артисты и издатели могут попросить исключить их музыку из списка, но, похоже, организаторы редко проверяют базу данных, чтобы убедиться в наличии соответствующего разрешения.

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