Гигантские пожары, пылавшие в прошлом году в бескрайней канадской тайге, выбросили в атмосферу больше углерода, чем любая отдельно взятая промышленная держава, кроме США, Китая и Индии. Таковы выводы ученых, чье исследование опубликовано в журнале Nature.

Лесные пожары 2023 года в Канаде были рекордными по масштабам: сгорели около 150 тысяч квадратных километров леса. Это примерно половина территории Финляндии. Пожарам способствовала необычно жаркая погода и засуха.

Согласно расчетам ученых из Канады, США и Нидерландов, опубликованных на этой неделе в журнале Nature, эти пожары выбросили в атмосферу в виде угарного и углекислого газа около 647 тераграммов углерода. Тераграмм — это миллион тонн.

Это в разы больше обычных ежегодных выбросов от пожаров в Канаде: в последние десять лет они колебались в пределах от 29 до 82 миллионов тонн.

Кроме того, это в пять раз больше годовых выбросов канадских промышленности и сельского хозяйства и сравнимо с индийскими показателями: Индия, по оценкам ученых, в прошлом году дала 740 миллионов тонн выбросов.

Соавтор исследования, ученый НАСА Брендан Берн, говорит, что его с коллегами потрясли результаты собственных расчетов. По его словам, ученые все больше начинают беспокоиться, что к 2050-м годам такие жаркие и сухие летние месяцы станут нормой, лесные пожары такого масштаба в Канаде в дальнейшем будут случаться все чаще, и это, в свою очередь, ускорит изменение климата на планете.

Летние пожары в тайге — это обычное явление, но в последние годы их частота и масштабы заметно выросли.

В 2023 году в Канаде было самое жаркое и сухое лето с 1980 года. Средняя температура летом оказалась на 2,2 градуса Цельсия выше средних показателей за все время измерений. В результате леса горели по всей стране, от Атлантического до Тихого океана.

При этом некоторые из очагов не потухли, как обычно, с наступлением осени, а тлели даже под толстым слоем снега.

В этом году масштаб лесных пожаров в Канаде оказался меньше прошлогоднего, но по объемам выбросов углерода, как предсказывают ученые, они окажутся на втором месте.

На Канаду приходятся 8,5% всех лесов Земли, и канадская тайга занимает важное место в круговороте углерода на планете: деревья поглощают углекислый газ, замедляя тем самым глобальное потепление.

Но в последние годы, согласно некоторым исследованиям, канадские леса сгорают быстрее, чем восстанавливаются. В других местах планеты площадь лесов тоже сокращается.

В результате растет количество соединений углерода в атмосфере, и ученым, возможно, скоро придется пересматривать лимиты на выбросы человечеством парниковых газов.

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