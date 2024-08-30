Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причина увольнения не называется, но отставка произошла после того, как Киев потерял один из истребителей F-16, предоставленных западными союзниками.

Указ об увольнении Олещука опубликован на сайте главы государства. Причина увольнения в нем не сообщается.

Зеленский также опубликовал видеообращение по этому поводу.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — сказал он.

Временно исполняющим обязанности командующего Воздушными силами назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщили в Генштабе ВСУ.

В четверг стало известно, что 26 августа во время массированной российской ракетной атаки по Украине ВВС страны потеряли один из истребителей F-16, предоставленных западными союзниками.

О причинах катастрофы украинские военные официально не сообщили. В пятницу американская телекомпания СNN со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщила, что к расследованию крушения привлекут международных экспертов.

По данным источников Би-би-си, украинские военные исключают версии об ошибке пилота и о том, что самолет был сбит российскими военными.

Некоторые СМИ и украинские политики сообщали, что истребитель мог стать жертвой "дружественного огня", то есть был случайно поражен средствами ПВО, но эта версия также пока не получила весомых подтверждений.

В результате катастрофы погиб Алексей Месь (позывной "Мунфиш") — один из украинских пилотов, прошедших обучение полетам на F-16. Вместе с украинским пилотом Андреем Пильщиковым (позывной "Джус") он был главным лицом кампании за предоставление ВСУ F-16 (Пильщиков погиб год назад).

Олещук командовал Воздушными силами ВСУ с августа 2021 года. Он сменил на этом посту Сергея Дроздова.

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