Украинский президент Владимир Зеленский не назвал причину отставки командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, однако "дружественный огонь" мог быть причиной крушения F-16 26 августа, пишет New York Times, ссылаясь на свой источник.

Западный чиновник, знакомый с предварительными итогами расследования, утверждает, что есть "признаки" того, что самолет мог быть сбит системой Patriot, хотя, по его словам, не исключены механическая неисправность и ошибка пилота. Таким образом, собеседник NYT повторил версию, прозвучавшую ранее в самой Украине.

Киев получил несколько F-16 только в августе, и быстрая потеря одного из этих истребителей стала значительным ударом по усилиям Украины по интеграции самолетов в ее оборону, полагает издание.

Крушение самолета может помешать убеждать союзников в том, что украинские военные могут эффективно управлять сложным западным оружием, не исключают авторы статьи. В то же время, оговариваются они, эксперты считают катастрофы военных самолетов вполне обычным делом, а вероятность инцидентов с "дружественным огнем" — особенно высокой во время массированных атак ракетами и беспилотниками.

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