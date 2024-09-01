Министерство обороны России утверждает, что в ночь на 1 сентября были "уничтожены и перехвачены" 158 украинских беспилотников самолетного типа.

Это рекордное число, но атаки с участием более 100 дронов уже были. 14 августа Минобороны России заявляло, что уничтожено 117 дронов над восьмью регионами.

Теперь российское Минобороны сообщает об отражении атаки 159 дронов на 15 регионов.

До сих пор о налетах беспилотников отчитывались власти только в 10 регионах. Минобороны добавило в этот список Курскую, Тамбовскую, Смоленскую, Орловскую и Ивановскую области.

Больше всего было "уничтожено и перехвачено" дронов, по версии российских военных, в Курской области (46), далее идут Брянская (34), Воронежская (28) и Белгородская (14) области.

Еще восемь дронов, согласно заявлению, сбили в Рязанской области, семь — над Московской (мэр Москвы сообщал о девяти), пять — над Калужской, четыре — в Липецкой, три — в Тульской, по два беспилотника над Тамбовской и Смоленской областями, еще по одному — над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

До Москвы, согласно сводке, долетели два беспилотника, как и сообщал мэр Сергей Собянин.

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