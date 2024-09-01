Израиль объявил, что шесть заложников в Газе найдены мертвыми

Израиль заявил, что его военные обнаружили тела шести заложников, удерживавшихся ХАМАС в секторе Газа.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что тела были обнаружены в субботу в подземном туннеле в районе Рафаха. ЦАХАЛ назвал имена заложников: это Кармель Гат, Эден Йерушалми, Херш Гольдберг-Полин, Александр Лобанов, Альмог Саруси и сержант Ори Данино.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что, по предварительной оценке, они были "жестоко убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы сумели до них добраться".

Форум семей заложников — группа, представляющая семьи заложников в Газе, — потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "обратиться к нации и взять на себя ответственность за то, что заложников бросили на произвол судьбы". Форум заявил, что все шестеро пленников были "убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену у ХАМАС".

"Задержка с подписанием сделки привела к их гибели и гибели многих других заложников", — говорится в заявлении.

Группа также объявила о планах "остановить жизнь в стране" в воскресенье, попросив израильскую общественность присоединиться к протестам в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах Израиля, чтобы призвать к сделке по обмену заложников.

В своем заявлении в воскресенье утром ЦАХАЛ сообщил, что тела погибших были "возвращены на территорию Израиля". "Все они были взяты в заложники 7 октября 2023 года и убиты террористической организацией ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении армии.

"От имени государства Израиль я от всего сердца обнимаю их семьи и прошу прощения за то, что не смог вернуть их домой в целости и сохранности", — заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Иззат Эль-Решик заявил, что Израиль, отказавшийся подписать соглашение о прекращении огня, несет ответственность за гибель людей.

Как пишет РБК, Александр Лобанов был одним из двух остававшихся в плену у ХАМАС россиян. Он продавал мороженое и напитки на музыкальном фестивале Nova, когда напали боевики.

После того как была подтверждена смерть Херша Голдберг-Полина — американского гражданина — президент США Джо Байден сказал, что он "опустошен и возмущен" этой новостью.

"Герш был среди невинных людей, подвергшихся жестокому нападению во время посещения музыкального фестиваля в поддержку мира в Израиле 7 октября, — говорится в заявлении американского президента. — Он потерял руку, помогая друзьям и незнакомцам во время жестокой расправы ХАМАС. Ему только исполнилось 23 года. Он планировал путешествовать по миру. Я познакомился с его родителями, Джоном и Рейчел. Они были мужественны, мудры и непоколебимы, даже когда переживали невообразимое".

Байден пообещал, что "лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы продолжим круглосуточную работу по заключению сделки, которая обеспечит освобождение оставшихся заложников".

Вице-президент Камала Харрис сказала в своем заявлении: "Я решительно осуждаю продолжающуюся жестокость ХАМАС, и так же должен поступать весь мир".

Израильские военные начали кампанию в Газе с целью уничтожить ХАМАС в ответ на беспрецедентное нападение на юг Израиля 7 октября, в ходе которого погибло около 1200 человек и еще 251 человек был взят в заложники.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, с тех пор в Газе погибло более 40530 человек.

Посредники из США, Египта и Катара пытаются договориться о прекращении огня. Если его удастся добиться, ХАМАС освободит всех выживших заложников и вернет тела умерших. Предполагается, что по меньшей мере 27 заложников, находившихся в руках у боевиков, уже нет в живых.

Пока удалось согласовать три "гуманитарные паузы" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы врачи смогли вакцинировать около 640 тысяч детей в возрасте до 10 лет от полиомиелита: в августе у 10-месячного палестинского ребенка была обнаружена первая за более чем 25 лет инфекция. Первая пауза начинается в воскресенье.

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