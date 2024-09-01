В Польше арестован мужчина, подозреваемый в том, что он держал женщину в плену в течение пяти лет и пытал ее физически и морально, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

С января 2019 года и до прошлой недели 30-летнюю женщину держали в плену на ферме в небольшой деревне недалеко от Глогова на юго-западе Польши. Местные СМИ сообщают, что женщина познакомилась с обидчиком в Интернете.

Женщину держали в здании без отопления, воды и туалета. Подозреваемый, личность которого прокуратура не раскрывает, подверг ее сексуальному насилию, физическому воздействию и унижению.

35-летний подозреваемый запер женщину в сарае на семейной ферме. Родители подозреваемого заявили, что ничего об этом не знали.

Мужчина был взят под стражу после того, как 27 августа доставил женщину в больницу. У нее было вывихнуто плечо и множество шрамов от предыдущих травм. Больница уведомила полицию о подозрительной ситуации.

Подозреваемый не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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