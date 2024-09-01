Германской организации Omas gegen Rechts ("Бабушки против правых") и балканской Молодежной инициативе за права человека (YIHR) вручили Ахенскую премию мира. Вручение состоялось 1 сентября в актовом зале Аула Каролина в немецком городе Ахен.

"Быстро растущее движение "Бабушки против правых" активно выступает за равные права и толерантность, а также против антисемитизма, расизма и антифеминизма, используя различные формы активности, и противостоит праворадикальным и фашистским тенденциям в Германии и других европейских странах", - пояснили учредители награды.

Организация популярна среди различных возрастных групп. "Бабушки (и дедушки) живут политическим плюрализмом", объединены целью борьбы с правым радикализмом - особенно в Восточной Германии (где сильны позиции правопопулистов) эта приверженность требует большого мужества, пояснили устроители.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !