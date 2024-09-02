В Норвегии обнаружен мертвым кит-белуха, который, как предполагали власти страны, мог использоваться российскими структурами для сбора информации. Пять лет назад морское животное приплыло к норвежским берегам в сбруе с видеокамерой и логотипом санкт-петербургской компании.

Норвежцы дали киту прозвище "Хвалдимир", в котором объединилось слово "hval" (то есть кит по-норвежски) и имя Владимир — с очевидным намеком на российского президента Владимира Путина.

О смерти кита агентству AFP сообщил Себастьян Стрэнд — основатель общественной организации Marine Mind, которая в течение нескольких лет отслеживала передвижения Хвалдимира.

По его словам, о причинах смерти морского животного пока судить сложно, поскольку на его теле не было никаких очевидных повреждений.

"Мы смогли поднять его останки и поместили их в холодное место, чтобы подготовиться к вскрытию в ветеринарном институте", — рассказал Стрэнд.

По подсчетам экспертов, кит умер в достаточно молодом возрасте: ему было около 15 лет, в то время как продолжительность жизни китов может достигать 60 лет.

История кита

Хвалдимир был обнаружен у берегов Норвегии в апреле 2019 года. Его заметили рыбаки около островов Ингёйя и Рольвсёй, когда он проплыл мимо их лодок. Это было странно — белухи редко встречаются так далеко к югу от полярных широт.

При этом тело кита стягивала сбруя из ремней, представлявшая собой крепление для камеры и застежки с надписью на английском языке "Equipment St. Petersburg" (то есть "Снаряжение Санкт-Петербург").

На фотографиях был также заметен логотип петербуржской компании "Снаряжение". В компании Русской службе Би-би-си тогда сообщили, что такие пряжки продавали тысячами штук оптом и в розницу, и их мог купить кто угодно.

Норвежская разведка начала расследование случая и сделала вывод, что кит, вероятнее всего, был задействован в российской исследовательской программе.

Российский военно-морской флот давно занимается тренировкой морских млекопитающих в военных целях, сообщало норвежское издание Barents Observer, указавшее на спутниковых картах то, что оно считает подводными вольерами для животных недалеко от военно-морских баз в Мурманской области.

Российские военные официально никогда не комментировали ни роль белухи в возможных исследованиях, ни наличие аквариумов при морских базах.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец тогда заявил в беседе с агентством Reuters, что по его информации на севере России ученые использовали белух для сбора информации, а не для выполнения боевых заданий.

Через несколько дней после спасения Валдимир поселился в гавани неподалеку от прибрежного городка Хаммерфеста с населением 11 тыс человек.

Первые недели киту было трудно самостоятельно кормиться: он явно отвык от жизни в дикой природе.

Чтобы спасти ему жизнь, Управление рыболовства одобрило программу наблюдения за китом.

Со временем кит пошел на поправку, покинул бухту у Хаммерфеста и начал самостоятельно охотиться.

С 19 июля 2019 года Хвалдимир стал свободно плавающим китом. Такой статус ему присвоил фонд Norwegian Orca Survey, следивший за восстановлением животного.

В соцсетях периодически появлялись видео, на которых кит играет с туристами. За видео обычно следовали волны озабоченности здоровьем кита в интернете.

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