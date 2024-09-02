Результаты прошедших 1 сентября выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии, на которых крупных успехов добилась правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал "горькими". Он призвал "все демократические партии" сформировать стабильные земельные правительства "без участия правых экстремистов", передает агентство Reuters в понедельник, 2 сентября.

"АдГ вредит Германии, - заявил он. - Она ослабляет экономику, вносит раскол в общество и уничтожает добрую репутацию нашей страны", - приводит слова федерального канцлера газета Die Zeit.

Комментируя результаты своей партии, Социал-демократической партии Германии (СПДГ), он подчеркнул: "Воскресные результаты на выборах горькие, в том числе для нас. И все же: СДПГ сохранила внутренне единство".

Результаты АдГ на выборах в Тюрингии и Саксонии

На выборах в ландтаг Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле - Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%, следует из предварительных результатов голосования, обнародованных утром 2 сентября.

В Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, оказавшись на втором месте, сразу за ХДС с 31,9%.

Между тем партии, входящие в правящую коалицию ФРГ на федеральном уровне, потерпели на выборах в двух восточных федеральных землях сокрушительное поражение. В Тюрингии лишь СДПГ удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для представительства в ландтаге. За нее отдали голоса 6,4% избирателей.

Партия "Союз 90"/"зеленые" набрала 3,2%, не пройдя в земельный парламент. Третий участник "светофора", как называют правящую коалицию ФРГ по цветам, присвоенным входящим в нее партиям, - Свободная демократическая партия (СвДП) - получила в Тюрингии столь незначительную поддержку, что ее результаты оказались в разделе "другие".

В Саксонии правящие партии ФРГ продемонстрировали не многим лучший результат. СПДГ удалось заручиться поддержкой 7,1% избирателей. "Зеленые" едва преодолели пятипроцентный проходной барьер, набрав 5,1%. СвДП, как и в Тюрингии, оказалась в разделе "другие".

ХДС готовится возглавить правительства Тюрингии и Саксонии

Глава фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан (Jens Spahn), комментируя результаты выборов, подчеркнул готовность своей партии возглавить земельные правительства и в Тюрингии, и в Саксонии. По его словам, премьер-министром Саксонии должен остаться Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), а правительство Тюрингии следует возглавить Марио Фогту (Mario Voigt).

ХДС "осталась единственной "народной партией" демократического центра в Саксонии и Тюрингии", добавил Шпан, указав, что своим выбором граждане "хотели послать сигнал Берлину". "Олаф Шольц - это лицо провала, в том числе в Тюрингии и Саксонии", - заявил бывший министр здравоохранения ФРГ.

Он назвал абсурдом радость социал-демократов от того, что им удалось набрать более пяти процентов на земельных выборах.

Что касается формирования правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии, то, по словам Йенса Шпана, ХДС будет вести переговоры с партией Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht, партия ССВ). "Нам нужно смириться с тем, что партии "светофора" сдали настолько, что с ними не удастся сформировать большинство", - заявил он.

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