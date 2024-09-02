Министерство обороны Финляндии представило очередной доклад о запрете на операции с недвижимостью для лиц, страну гражданства которых ЕС признал в своем решении нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны, в том числе россиянам.

"Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе", - заявил в понедельник, 2 сентября, министр обороны страны Антти Хяккянен. По его словам, предыдущее правительство не рекомендовало вводить полный запрет на операции с недвижимостью, "но сейчас ситуация с безопасностью изменилась, Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния на критическую инфраструктуру".

3,5 тысячи объектов недвижимости принадлежит россиянам

"Финляндия должна позаботиться о том, чтобы мы не оставляли уязвимых мест для враждебных сторон. Мы должны выявить и заранее нейтрализовать такие риски, которые могут создать серьезную угрозу для функционирования общества и безопасности населения, если они проявятся во время кризиса", - отметил министр.

Доклад представлен для общественного обсуждения и оценки экспертами до 25 октября. После этого законопроект к концу года предполагается внести в парламент. Положения о государствах, упомянутых в законе, будут изданы отдельным постановлением правительства, уточняется в сообщении.

По данным Хяккянена, в настоящее время в Финляндии насчитывается около 3.5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. При этом министр отметил, что запрет не будет касаться людей с двумя гражданствами и постоянным местом жительства в Финляндии.

Россиянам также предполагается запретить аренду

Глава Минобороны заявил также, что в настоящее время разрабатывается еще один законопроект, в рамках которого предлагается запретить арендную деятельность россиян и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости. С начала 2024 года министерство сорвало несколько сделок с недвижимостью из-за связей с Россией.

Ужесточения для граждан России действуют в Финляндии, начиная с полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, министерство обороны получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Кроме того, государство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от места расположения вооруженных сил или пограничной службы.

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