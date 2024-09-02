В отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил Следственный комитет РФ. Муминджанов задержан, в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, военный чиновник получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей в период, когда он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение российской армии. Муминджанов, как утверждают в СК, "способствовал" заключению контрактов на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе в зону военных действий РФ против Украины.

"При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей, законность приобретения которых проверяется", - сообщает СК РФ.

Уже третий экс-заместитель Шойгу задержан по делу о мошенничестве

Следственный комитет 29 августа возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. По данным следствия, с 2021 по 2024 годы Попов отвечал за организацию работы в парка "Патриот" и "обогатился" на этом. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил Попова в следственный изолятор до 29 октября.

Как утверждают в СК РФ, военный чиновник состоял в сговоре с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым, против которых уголовные дела были возбуждены ранее. Попов организовал строительные и ремонтные работы за счет парка "Патриот" в своих личных целях, поставляя "различные материальные ценности" себе на загородный участок в Подмосковье, отмечают следователи.

Павел Попов долгое время работал с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу: с 2008 по 2013 годы был его заместителем в МЧС. Попов прослужил на должности замминистра обороны 11 лет и был уволен два месяца назад. Чиновник стал уже третьим по счету задержанным замминистра из команды Шойгу: ранее СК задержал Дмитрия Булгакова за коррупционные сделки на 1,3 млрд рублей и Тимура Иванова за взятку в 1,2 млрд рублей.

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