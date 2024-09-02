Два американских исследователя заявили, что определили вероятное место размещения новейшей российской межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", пишет агентство Reuters.

Российский президент Владимир Путин говорил, что ракета (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) имеет практически неограниченную дальность, однако некоторые западные эксперты высказывали сомнения в ее стратегической ценности.

Используя спутниковые снимки компании Planet Labs от 26 июля, исследователи пришли к выводу, что объект находится в Вологодской области в районе военного городка "Вологда-20" рядом с хранилищем ядерных боеголовок.

По оценке одного из экспертов, Деккера Эвелета из исследовательской компании CNA, на снимках можно увидеть девять стартовых площадок, находящихся в стадии строительства.

Министерство обороны России и посольство в Вашингтоне не ответили на просьбу о комментарии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы в военное ведомство.

Определение вероятного места для запусков говорит о том, что Россия продолжает развертывание ракеты после серии испытаний в последние годы, сказал Reuters второй исследователь — Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее.

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