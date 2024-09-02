Европейские официальные лица ожидают, что Иран в ближайшее время поставит России баллистические ракеты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иран уже предоставил России сотни беспилотников Shahed, которые ежедневно используют российские войска для атак на украинские города.

В начале года агентство Reuters сообщало, что Тегеран мог передать Москве около 400 баллистических ракет.

Источники Bloomberg не раскрывают возможные сроки, тип ракет и масштабы поставок, при этом один из них предположил, что поставки могут начаться в течение нескольких дней.

США и союзники по НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от подобного шага и предпринимали дипломатические усилия, чтобы предотвратить его, отмечает агентство.

Совет национальной безопасности Белого дома не сразу ответил на просьбу о комментарии. МИД Ирана и его представительство при ООН также не ответили на запросы журналистов.

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