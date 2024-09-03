Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявив, что лайнер был приобретен в обход американских санкций против Каракаса и незаконно вывезен из страны.

По данным Министерства юстиции США, накануне самолет был арестован в Доминиканской Республике, а в понедельник переправлен во Флориду.

"Министерство юстиции конфисковало самолет, который, как мы утверждаем, был незаконно приобретен за 13 млн долларов через подставную компанию и тайно вывезен из США для использования Николасом Мадуро и его приближенными, — заявил генпрокурор США Меррик Гарланд. — Министерство будет продолжать преследовать тех, кто нарушает наши санкции и меры экспортного контроля, чтобы не позволить им использовать американские ресурсы для подрыва национальной безопасности США".

Американские власти также указали на нарушение конкретного указа 13884, подписанного экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 году.

Речь идет о бизнес-джете Dassault Falcon 900EX французского производства, который Мадуро активно использовал.

"С мая 2023 года самолет Dassault Falcon с бортовым номером T7-ESPRT совершал почти исключительно полеты на военную базу в Венесуэле и использовался в интересах Мадуро и его представителей, в том числе для перевозки Мадуро во время визитов в другие страны", — заявили в Минюсте.

В последние месяцы самолет находился в Доминиканской Республике.

Власти Доминиканы уведомили Венесуэлу о конфискации, у Каракаса есть возможность оспорить это решение.

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