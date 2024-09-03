Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Это его первая с 2023 года поездка в какую-либо страну, которая подписала Римский статут и признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского лидера по подозрению в военных преступлениях во время вторжения в Украину.

Самолет Путина приземлился в столице Монголии Улан-Баторе в понедельник вечером. Там его встретил почетный караул, мимо которого он прошел по красной ковровой дорожке.

Утром во вторник Путин прибыл в центр Улан-Батора на церемонию официальной встречи с президентом Монголии.

Российский лидер посещает Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха, который, как напоминает агентство ТАСС, сделал такое предложение во время встречи в Пекине осенью 2023 года.

Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС.

Расположенный в Гааге суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.

"Неисполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, — сказано в заявлении представителя украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его Telegram-канале. — Монголия позволила обвиненному преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора".

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не опасаются ареста Путина в Монголии по ордеру МУС. "С Монголией нет такой проблемы", — цитирует Пескова агентство ТАСС.

Что говорил по этому поводу МУС

В конце прошлой недели пресс-секретарь МУС доктор Фади Эль-Абдалла в разговоре с "Би-би-си" сказал, что страны-члены суда "несут обязанность сотрудничать в соответствии с Главой IX Римского статута".

В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их "нарушить ранее существовавшее договорное обязательство" по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.

Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи "отказа от сотрудничества" со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего Ассамблея в составе всех стран-участниц может "принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми".

МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих государств.

В 2023 году Путин не поехал в ЮАР (эта страна также ратифицировала Римский статут), куда его приглашали на саммит БРИКС. Как сообщалось, об этом его специально попросил президент Южной Африки.

Путин стал реже ездить за рубеж с начала полномасштабной войны, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест, юрисдикцию МУС не признают. В отличие от них, Монголия завершила процесс вступления в его состав в 2002 году.

Она также имеет репутацию демократической страны (например, Freedom House относит ее к категории свободных стран; Россию, где Freedom House объявлен "нежелательной организацией", он свободной не считает).

Ранее власти Украины призвали Монголию арестовать Путина во время его визита и передать Международному уголовному суду в Гааге. Песков заявил, что в Кремле не беспокоятся по поводу визита, а все его детали "были тщательно подготовлены".

Что Путин будет делать в Монголии

Как передает ТАСС, Путин примет участие в праздновании 85-й годовщины победы советских войск над Японией в битве на реке Халкин-Гол.

Последний раз российский президент был с визитом в Монголии пять лет назад, и тогда также принимал участие в церемониях по случаю годовщины этого сражения.

Путин также встретится с президентом Монголии, а представители правительств двух стран подпишут несколько двухсторонних документов.

Президенты России и Монголии также намерены возложить цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, который командовал советскими и монгольскими войсками во время битвы на Халкин-Голе.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !