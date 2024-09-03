Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News заявил, что Киев намерен удерживать российские территории, захваченные в результате неожиданного вторжения в августе, до тех пор, пока президент Путин не сядет за стол переговоров.

"Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни", — сказал он. Но Украина будет удерживать занятые территории, поскольку они являются неотъемлемой частью его "плана победы" в войне, сказал Зеленский, добавив, что он представит это предложение международным партнерам, в том числе США.

"Пока нам это нужно", — сказал он о российской территории, которую сейчас удерживает Украина.

Зеленский сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина дальнейшие операции на российской территории.

По словам Зеленского, администрация Байдена не знала об операции в Курской области, державшейся в строгом секрете даже в самой Украине.

Вашингтон неоднократно заявлял, что не был в курсе планов Киева. "Да, мы никого не информировали. И дело не в отсутствии доверия", — сказал Зеленский, добавив, что контрнаступление Киева прошлым летом провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и говорили о нем, дав России время на подготовку.

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