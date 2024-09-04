Ракетный удар по Львову: есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома

В ночь на 4 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине с использованием беспилотников и ракет. Судя по сообщениям властей, больше всего пострадал Львов, куда попало несколько ракет, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы".

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил в своем телеграм-канале, что в результате ракетного обстрела Львова погибли по меньшей мере два человека.

По его словам, пострадали 23 человека, среди раненых пятеро детей. Один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, а четверо получили легкие повреждения, добавил глава администрации.

По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево.

Над городом поднимается дым, к местам попаданий едут кареты скорой помощи.

Мэр Львова Андрей Садовой написал в своем телеграм-канале, что в результате ударов загорелись жилые дома в районе главного вокзала.

В числе раненых, по словам Садового, были двое детей 10 и 15 лет. 15 взрослых госпитализированы, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, писал мэр города.

Как сообщил Садовой, в домах, расположенных в районе трех улиц, были выбиты многие окна. Кроме того, из-за обстрела в среду не начнется обучение в двух школах, сказал Садовой.

Мэр также опубликовал фотографию разрушений возле железнодорожного вокзала. На снимке виден костел Анны и Елизаветы, который туристы могут видеть на пути в центр города с вокзала.

Ночная атака

В начале ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Около четырех часов утра по местному времени в небе над Украиной были зафиксированы несколько групп крылатых ракет, многие из которых, по сведениям украинских военных, направились в сторону Львова.

Также стало известно, что Россия поднимала в воздух два самолета "МиГ-31", запустившие гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По данным Воздушных сил, эти аэробаллистические ракеты двигались в направлении Львовской области.

Сразу после предупреждения главы обладминистрации Максима Козицкого об угрозе "Кинжалов" для Львова в 5:46 в городе раздался очень громкий звук и тряслись стены. "Кинжалы на территории Львова. Работает ПВО", — сообщал тогда Садовой.

Кроме того, Россия этой ночью запускала беспилотники типа "шахед", часть которых ударила возле Львова и пролетала над городом.

Польша подняла военные самолеты

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за очередной российской атаки по Украине в воздух были подняты польские военные самолеты.

В сообщении, опубликованном в сети Х (бывший твиттер), польские военные говорили, что "наблюдают интенсивную активность российской дальней авиации в связи с воздушными и ракетными ударами по объектам на территории Украины".

Польша делает "все необходимое для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", было сказано в сообщении. "Мы предупреждаем, что в действие были приведены самолеты Польши и ее союзников", — сообщили Вооруженные силы.

Агентство Reuters напоминает, что польская авиация поднимается в воздух из-за российских ударов по Украине в третий раз за последние восемь дней.

Российские военные данные об ударах по Львову пока не комментировали.

Львов подвергается российским обстрелам не так часто, как города, расположенные в восточных, северных и центральных районах Украины.

Последний раз значительные повреждения во Львове в результате ударов армии РФ происходили в середине июня.

Тогда из-за падения обломков беспилотников в городе и окрестностях были повреждены несколько домов, частично разрушен научно-исследовательский институт, по меньше мере два человека получили ранения.

Удар по Львову нанесен на следующий день после ракетного обстрела Полтавы, в результате которого погибли более 50 человек и 271 получили ранения. По сведениям властей, было частично разрушено одно из зданий Института связи, среди погибших десятки военнослужащих.

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