Перестановки в правительстве Украины: что происходит?

В понедельник и вторник несколько руководителей украинских министерств написали заявления об отставке. Среди них оказался и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На заседании в среду Верховная рада приняла отставки четырех министров, но вопрос о главе МИД не рассматривался. Почему эта кадровая ротация вряд ли приведет к каким-то фундаментальным изменениям в жизни страны, а большинством ее населения, как считает обозреватель "Би-би-си" Святослав Хоменко, и вовсе останется незамеченной?

В понедельник и вторник в Верховную раду поступили заявления об отставке от вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Кроме того, во вторник председатель Верховной рады Руслан Стефанчук опубликовал у себя в соцсетях заявление и от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Спикер парламента добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

На заседании в среду депутаты проголосовали за отставку Стефанишиной, Камышина, Стрельца и Малюськи. При этом Рада не приняла отставки Верещук и Коваля — для утверждения их заявлений не хватило нескольких голосов. Заявление Кулебы на заседании не ставилось на голосование — парламент закрыл заседание, так и не рассмотрев его прошение.

Президент Украины Владимир Зеленский, которому задали вопрос о готовящейся отставке Кулебы и возможном дальнейшем трудоустройстве главы МИД, прямого ответа не дал. "Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях", — объяснил Зеленский перестановки в правительстве.

"Международная политика, дипломатия не будут исключением. Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, и ответить, будут ли им предложены те или иные посты. На сегодня говорить про это еще рано", — добавил президент.

Как сообщают источники издания "РБК-Украина", Кулебе могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или НАТО, или же должность посла в Бельгии и Люксембурге.

Как сообщали несколько украинских медиа со ссылкой на "собеседников в команде президента", кандидатура преемника Кулебы пока не определена, но самый вероятный кандидат на пост главы МИД — первый заместитель нынешнего министра Андрей Сибига.

Сибига — кадровый дипломат. Он работал на различных должностях в МИД, с 2016-го по 2021 год был послом Украины в Турции, а затем занял пост заместителя руководителя офиса президента, где курировал вопросы внешней политики.

Подавший в отставку министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале написал, что готовится к закрытому отчету перед парламентскими комитетами по экономике и обороне, а также к открытому отчету перед Верховной радой. "Продолжу работать в оборонке, но в другой роли", — добавил он. По данным "Украинской правды", Камышин может стать советником президента.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, предположительно, после формальной отставки вернется на пост вице-премьера, в дополнение к которому получит назначение министром юстиции.

Вместо Руслана Стрельца министром экологии планируется назначить Светлану Гринчук, которая сейчас занимает пост замминистра энергетики.

Председателю Фонда государственного имущества Виталию Ковалю источники "Украинской правды" предрекали пост министра аграрной политики. Однако на пленарном заседании Верховная рада не поддержала его отставку.

Также ожидаются назначения в министерствах, которые возглавляют чиновники в ранге временно исполняющих обязанности.

Министерство инфраструктуры и региональной политики, по словам собеседников "Украинской правды", может возглавить заместитель руководителя офиса президента Алексей Кулеба. Сейчас ведомством руководит врио министра Василий Шкураков.

В министерстве культуры врио главы Ростислава Карандеева, вероятно, сменит еще один замруководителя офиса президента Николай Точицкий. Он кадровый дипломат, в прошлом генеральный консул в Сан-Франциско, постоянный представитель Украины при Совете Европы и экс-посол в Бельгии и Люксембурге.

Кроме того, по данным источников "Украинской правды", Верховная рада планирует назначить на постоянные министерские должности часть из временно исполняющих обязанности: Александра Порхуна — министром по делам ветеранов, а Матвея Бедного — министром молодежи и спорта.

Насколько важны эти перестановки?

Святослав Хоменко, обозреватель "Би-би-си"

Сложно назвать какую-либо страну мира, в которой "оптовые" заявления об отставке министров не были бы признаком масштабного политического кризиса или, по крайней мере, не стали бы политическим землетрясением.

Нынешняя Украина доказывает, что невозможное возможно. Даже с учетом того, что Рада одобрила отставки только четырех руководителей министерств и еще не рассматривала заявление Кулебы, кадровая ротация вряд ли приведет к каким-то фундаментальным изменениям в жизни страны, а большинством ее населения так и вовсе останется незамеченной.

Во-первых, о грядущих изменениях в правительстве представители власти говорят уже добрых полгода — несколько раз некие источники анонсировали даже скорую замену премьера. Но то до кадрового вопроса у власти не доходили руки из-за наличия более важных дел, то сказывался крайне короткий размер скамейки запасных команды Зеленского. Так или иначе, о том, что скоро значимая часть лиц в правительстве будет заменена, говорили давно и вслух — поэтому сегодняшние голосования Рады не имеют эффекта сюрприза.

Во-вторых, любые кадровые ротации, неожиданные или ожидаемые, в Украине давно меркнут на фоне трагических событий большой войны, начатой Россией два с половиной года назад. Кому интересна замена министра экологии, юстиции или даже иностранных дел в то время, когда спасатели еще не закончили разбор завалов после вчерашнего ракетного удара по Полтаве, а сегодня утром в траур погрузился Львов?

В-третьих, что толку переживать о заменах в правительстве, если степень влиятельности этого самого правительства на ситуацию в стране довольно ограничена. Будем откровенны, полномасштабное вторжение России закономерно привело к превращению Украины в суперпрезидентскую республику, в которой функции реального правительства выполняет офис президента. Поэтому призыв Зеленского из вчерашнего обращения — "дать новую силу правительственным учреждениям Украины" — это, конечно, хорошо, но переоценивать встряску кабинета министров тоже не стоит.

На фоне новостей с фронтов и из тыла развязанной Россией войны, перед лицом вызовов, стоящих сегодня перед Киевом, новости об отставках в правительстве явно не тянут на первые полосы украинских газет.

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