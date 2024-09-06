Британская прокуратура (CPS) сняла с продюсера Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах, которые были предъявлены ему в 2022 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Как пишет портал "Радио Свобода", Королевская прокурорская служба заявила, что изучила доказательства по делу и пришла к выводу, что вероятность осуждения Харва Вайнштейна не имеет реальной перспективы.

Глава специального отдела по борьбе с преступностью и терроризмом в CPS Фрэнк Фергюсон заявил, что прокурорская служба обязана постоянно пересматривает уголовные дела, и в связи с решением о снятии обвинений "были даны разъяснения всем сторонам".

В 2022 году Вайнштейну было предъявлено обвинение в домогательствах к женщине в Лондоне в 1996 году. В настоящее время предполагаемой жертве, как сообщала лондонская полиция, 50 лет.

Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы в Нью-Йорке в 2020 году за изнасилование и сексуальное насилие над бывшей помощницей и актрисой.

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор в апреле, постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства. Продюсер остаётся в тюрьме Рикерс-Айленд в Нью-Йорке, ожидая повторного судебного разбирательства в этом году.

Вайнштейн также был приговорен к 16 годам тюрьмы в ходе отдельного судебного разбирательства по делу об изнасиловании в Калифорнии. Адвокаты Вайнштейна занимаются обжалованием этого приговора.

В конце 1970-х годов более 100 человек выдвинули против Вайнштейна обвинения в изнасиловании и неправомерном поведении. Решение его обвинителей выступить публично и последовавшее осуждение Вайнштейна в Нью-Йорке стали поводом для активизации движения #MeToo против сексуального насилия со стороны влиятельных мужчин. Вайнштейн с самого начала настаивал на своей невиновности и утверждал, что стал жертвой несправедливого обвинения.

Он был одним из основателей киностудии Miramax, которая выпустила такие хиты, как "Влюбленный Шекспир", получивший "Оскар" за лучший фильм, и "Криминальное чтиво". Его фильмы более 300 раз номинировались на "Оскар". В 2020 году Харви Вайнштейн был лишён почетного ордена Британской империи, врученного ему за вклад в британскую киноиндустрию.

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