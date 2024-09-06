Страны Евросоюза в 2023 году выдали россиянам больше 115 тысяч видов на жительство (ВНЖ) – разрешений на пребывание сроком от трёх месяцев. Об этом сообщает "Вёрстка" со ссылкой на данные Евростата.

Как пишет портал "Радио Свобода", в рекордный 2022 год ЕС выдал больше 116 тысяч видов на жительство, а суммарно за два года войны россияне получили почти 232 тысячи разрешений на пребывание. Это почти на пять тысяч больше, чем за три довоенных года.

Лидером по выдаче видов на жительство осталась Германия, которая выдала почти 22 тысячи разрешений. В 2022 году этот показатель составил почти 20 тысяч.

Показатели Германии за прошлый год оказались почти рекордными для всех стран ЕС за последние 10 лет. Больше видов на жительство выдала только Польша в 2021 году – 23,5 тысячи, пишет "Вёрстка".

Самый активный рост числа ВНЖ для россиян зафиксирован в Испании. В 2022 году страна выдала 12,5 тысячи видов на жительство, а в 2023-м – почти 20,5. Испания сместила со второго места Кипр, который в 2022 году выдал 14,7 тысячи ВНЖ, а в 2023 году – только 12 тысяч.

В процентном выражении наибольший прирост выдачи ВНЖ показала Португалия – за год показатель увеличился на 235% (4,7 тысячи в 2023 году против 1,4 тысячи в 2022-м).

Сократили выдачу ВНЖ россиянам в процентном отношении больше всех Греция и Эстония – на 57,9% и 54,8% соответственно.

По подсчётам российских экономистов, в 2022 году из России уехали больше одного миллионов человек, а страна потеряла около полутора процентов всей своей рабочей силы. Собеседники Bloomberg в мае 2024 года сообщили, что примерно 40–45% тех, кто уехал в 2022 году, уже вернулись в Россию.

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