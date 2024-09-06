На фоне встречи в Рамштайне Пентагон объявил о новом (по его подсчетам, 65-м с августа 2021 года) транше военной помощи Украине общей стоимостью 250 млн долларов.
В пресс-релизе Пентагона перечислено следующее:
Ракеты RIM-7 Sea Sparrow для ПВО (в американском флоте они запускаются с кораблей, но в принципе могут использоваться и на суше, судя по описанию на сайте ВМС США).
Ракеты для ПЗРК Stinger
Боеприпасы для HIMARS (тип не уточняется, хотя различия могут быть существенными — GMLRS и ATACMS сильно различаются как по дальности, так и по мощности)
Артиллерийские боеприпасы калибров 155 и 105 мм
Противотанковые ракеты TOW
Противотанковые системы Javelin и AT-4
Боевые машины пехоты Bradley
Бронетранспортеры M113
MRAP — миноустойчивые защищенные от засады машины
Боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты
Патрульные катера
"Морское учебное оборудование" (подробности не приводятся)
Заряды и снаряжение для сноса препятствий
Запчасти и иное вспомогательное оборудование.
В сумму 250 млн долларов также включены расходы на транспортировку, обслуживание и обучение. Все перечисленное имущество будет передано непосредственно из наличия на американских военных складах, так что должно поступить сравнительно скоро.