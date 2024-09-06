Fоtо: SIPA/Scanpix/LETA

На фоне встречи в Рамштайне Пентагон объявил о новом (по его подсчетам, 65-м с августа 2021 года) транше военной помощи Украине общей стоимостью 250 млн долларов.

В пресс-релизе Пентагона перечислено следующее:

  • Ракеты RIM-7 Sea Sparrow для ПВО (в американском флоте они запускаются с кораблей, но в принципе могут использоваться и на суше, судя по описанию на сайте ВМС США).

  • Ракеты для ПЗРК Stinger

  • Боеприпасы для HIMARS (тип не уточняется, хотя различия могут быть существенными — GMLRS и ATACMS сильно различаются как по дальности, так и по мощности)

  • Артиллерийские боеприпасы калибров 155 и 105 мм

  • Противотанковые ракеты TOW

  • Противотанковые системы Javelin и AT-4

  • Боевые машины пехоты Bradley

  • Бронетранспортеры M113

  • MRAP — миноустойчивые защищенные от засады машины

  • Боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты

  • Патрульные катера

  • "Морское учебное оборудование" (подробности не приводятся)

  • Заряды и снаряжение для сноса препятствий

  • Запчасти и иное вспомогательное оборудование.

В сумму 250 млн долларов также включены расходы на транспортировку, обслуживание и обучение. Все перечисленное имущество будет передано непосредственно из наличия на американских военных складах, так что должно поступить сравнительно скоро.

BBC Russian Главная

Почему сняли Дмитрия Кулебу и каким министром будет Андрей Сибига

Украинские войска уже месяц удерживают часть Курской области. Что дальше?

Добровольцы гибнут чаще заключенных: что известно о потерях России в Украине к с...

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь