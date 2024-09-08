Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская корпорация Boeing успешно вернули многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль Starliner на Землю. Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США.

Посадка произошла в 07.01 мск 7 сентября на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Таким образом трехмесячный тестовый полет к Международной космической станции (МКС) завершен.

"Несмотря на то, что космический корабль пришлось возвращать без экипажа, NASA и Boeing узнали невероятно много нового о Starliner в самых экстремальных условиях", - отметил Кен Бауэрсокс, помощник администратора Управления космических операций в штаб-квартире агентства в Вашингтоне. "NASA с нетерпением ждет продолжения нашей работы с командой Boeing, чтобы перейти к сертификации Starliner для миссий по ротационной (доставке. - Ред.) экипажа на космическую станцию", - добавил он.

Полет 5 июня стал первым запуском с астронавтами на борту Starliner. Это - третий орбитальный полет корабля и второе возвращение после работы в орбитальной лаборатории. Теперь Starliner будет доставлен в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде для техпроверок.

"Мы рады, что Starliner благополучно вернулся домой. Это был важный испытательный полет для NASA, который подготовил нас к будущим миссиям с использованием системы Starliner", - указал Стив Стич, руководитель коммерческой программы полетов NASA.

Американские астронавты Барри Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пока остаются на МКС из-за технических проблем у космического корабля Starliner, вернутся на Землю в феврале 2025 года в капсуле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Астронавты 5 июня стартовали к станции с мыса Канаверал во Флориде. На следующий день, 6 июня, NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы с управлением движением космического корабля. После нескольких недель испытаний, совещаний по техническому взаимодействию и аналитических исследований NASA приняло решение отдать приоритет безопасности и вернуть Starliner на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс пока продолжают работу на борту станции в составе экипажа экспедиции 71/72 и вернутся в составе миссии SpaceX Crew-9.

На МКС находятся шесть астронавтов: кроме Уилмора и Уильямс, это - четыре члена ее экипажа, выполняющих плановую миссию. Корабль Crew-9 в сентябре доставит на МКС команду из двух астронавтов и в ходе обратного перелета заберет на Землю Уилмора и Уильямс.

Решение использовать корабль компании SpaceX - главного конкурента Boeing, производителя корабля Starliner - нацелено на обеспечение безопасности астронавтов, подчеркивал глава NASA Билл Нельсон. Он добавил, что NASA не утратило доверия к Boeing и продолжит сотрудничество с концерном.

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