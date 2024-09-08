По информации AP, Соединенные Штаты проинформировали союзников о вероятной передаче России баллистических ракет малой дальности. Два источника агентства, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, не сообщили никаких подробностей о том, какое число ракет и когда было передано.

Тем самым собеседники агентства подтвердили выводы американской разведки, отмечается далее. Как указывает AP, Белый дом отказался подтвердить передачу Ираном ракет России, но в очередной раз выразил обеспокоенность в связи с усилением иранской поддержки Москвы. Уже несколько месяцев Вашингтон призывает Тегеран не передавать баллистические ракеты РФ.

"Любая такая передача иранских баллистических ракет России будет представлять собой драматичную эскалацию в поддержке российской военной агрессии против Украины", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт. Он подчеркнул, что "данное партнерство угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока и по всему миру".

Ранее о передаче Ираном баллистических ракет малой дальности России сообщили газета The Wall Street Journal и телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке.

В свою очередь МИД Украины указал, что данный шаг будет иметь "разрушительные последствия" для украино-иранских отношений. Между тем, Тегеран отрицает предоставление оружия РФ для войны в Украине, как и ранее в случае с ударными дронами Shahed.

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