Крупнейший в Швеции аэропорт Стокгольм-Арланда в ночь на 9 сентября прекратил принимать и отправлять рейсы из-за четырех дронов, залетевших на его территорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным Шведского управления гражданской авиации, аэропорт закрыли на взлет и посадку около 1.00 по местному времени (2.00 по рижскому). Он возобновил работу спустя 2,5 часа. Несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты.

Неизвестно, были беспилотники нейтрализованы или покинули территорию аэропорта Стокгольм-Арланда самостоятельно. Полиция выясняет, кто именно запустил дроны.

"Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить, какова была его цель. В связи с конфиденциальностью расследования мы не хотим вдаваться в подробности о том, какой тип беспилотников был замечен и кем", — отметил представитель полиции Даниэль Викдаль в комментарии телеканалу SVT.

Об инциденте были проинформированы шведские военные. Сообщается, что они взаимодействуют с администрацией аэропорта в рамках изучения происшествия.

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