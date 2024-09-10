IT-гиганты Apple и Google потерпели поражение в судебной тяжбе о многомиллиардных штрафах. Европейский суд в Люксембурге отменил решение суда низшей инстанции в пользу Apple и встал на сторону Еврокомиссии в споре с Google.

Первая судебная тяжба велась из-за спора вокруг налоговых льгот, которые Ирландия предоставила Apple. Еврокомиссия посчитала эти льготы нарушением правил честной конкуренции. В 2016 году регулятор потребовал от Apple заплатить штраф в размере 13 млрд евро плюс пени. С тех пор эти деньги лежат на трастовом счету.

Что касается Google, то Европейский суд постановил, что этот концерн должен заплатить штраф в размере 2,4 млрд евро. По заключению суда, американский интернет-гигант с помощью собственного сервиса сравнения покупок обеспечил себе несправедливые преимущества и тем самым злоупотребил своим господствующим положением на рынке.

Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 2,4 млрд евро в 2017 году, объяснив это тем, что Google на странице с результатами поиска продвигает в первую очередь собственные сервисы, причём снабжает ссылки на них картинками. В то же время продукты других компаний приводились ниже только в виде ссылок.

В результате пользователи, по заключению Еврокомиссии, значительно чаще нажимали на страницы сервисов Google, а не конкурентов, которые вдобавок зависят от объема трафика на главной странице поисковика. Тем самым Google злоупотребил доминирующим положением на рынке, констатировал регулятор в 2017 году.

Еврокомиссия в последние годы наложила на Google сразу несколько миллиардных штрафов, но они, благодаря процветающему бизнесу интернет-гиганта на онлайн-рекламе, почти не составили для него проблем.

Уже на следующей неделе Европейский суд рассмотрит тяжбу Google с Еврокомиссией о взыскании с американского концерна штрафа в размере 1,49 млрд евро за нарушение правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. В Брюсселе пришли к выводу, что Google незаконно препятствовал другим поставщикам в размещении рекламы в поисковых системах сервиса AdSense for Search.

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