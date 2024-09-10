Вечером 10 сентября в Пенсильванском конференц-центре в Филадельфии состоятся телевизионные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщает Русская служба Би-би-си.

Дискуссия между Трампом и Харрис, которую в прямом эфире покажет телекомпания ABC, может оказать большое влияние на ход президентской гонки.

После предыдущих дебатов, между Трампом и президентом США Джо Байденом, последний был вынужден сняться с гонки и уступить место кандидата в Белый дом от демократов своему вице-президенту Камале Харрис.

Дебаты начнутся в 21:00 по Североамериканскому восточному времени (01:00 по Гринвичу) и продлятся 90 минут. Аудитории в зале не будет.

Почему важны дебаты?

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, президентские дебаты как правило имеют большое значение в американской политике. Но те, что состоятся во вторник вечером между Трампом и Харрис, — их единственное запланированное на данный момент противостояние — могут сыграть даже более решающую роль, чем большинство других.

Хотя Камала Харрис уже более трех лет является вице-президентом и семь недель — кандидатом в президенты, многие американцы по-прежнему мало что о ней знают. В недавнем опросе New York Times 28% избирателей заявили, что хотят получить больше информации о кандидате от демократов.

Судя по опросам, кандидаты идут ноздря в ноздрю, поэтому даже незначительное изменение общественных настроений после этой дискуссии может стоить одному из них победы.

Для Харрис дебаты в Филадельфии дают возможность подробнее представить свои планы десяткам миллионов зрителей, хотя ей придется делать это под огнем критики своего оппонента.

Наш корреспондент продолжает, что с дискуссией связан определенный риск: неудачным выступлением Харрис может навредить своим электоральным перспективам.

В прошлом ей не слишком удавались ответы на острые вопросы, а нежелание давать интервью СМИ в первые недели кампании лишило ее возможности отточить свои навыки ведения публичного спора.

Скорее всего, ей придется защищать достижения администрации Байдена, особенно в тех вопросах, где, согласно опросам, у демократов не все гладко, например, безопасность границ и инфляция.

Кто лидирует в национальных опросах?

Судя по опросам, Байден отставал от бывшего президента Трампа в течение нескольких месяцев, предшествовавших решению нынешнего хозяина Белого дома выбыть из гонки. Хотя в то время кандидатуру Харрис всерьез не рассматривали, можно было предположить, что дела у нее пойдут не лучше.

Но после ее номинации ситуация изменилась, и национальные опросы показали небольшое преимущество Харрис над своим соперником; оно сохраняется и по сей день.

Во время съезда Демократической партии в Чикаго, который состоялся во второй половине августа, уровень поддержки Харрис достиг 47%. Вице-президент завершила его 22 августа речью с обещанием "нового пути вперед" для всех американцев. С тех пор ее показатели практически не изменились.

Средний показатель Трампа также остается относительно стабильным и держится на уровне 44%. При этом поддержка Роберта Кеннеди-младшего, который 23 августа вышел из гонки и поддержал бывшего президента, не сильно изменила ситуацию.

Хотя общенациональные опросы — полезный индикатор популярности кандидата в целом по стране, они не всегда точно предсказывают результат выборов.

Это связано с тем, что в США используется система коллегии выборщиков для избрания президента, поэтому чаще важно не большинство голосов, а то, где именно они получены.

В США 50 штатов, но поскольку большинство из них почти всегда голосуют за одну и ту же партию, в реальности есть лишь несколько, где шансы на победу имеют оба кандидата. В этих "колеблющихся" штатах, как правило, и решается судьба выборов.

Кто побеждает в колеблющихся штатах?

Сейчас в семи колеблющихся штатах результаты обоих кандидатов очень близки, поэтому трудно определить, кто действительно лидирует в гонке.

Опросов в штатах меньше, чем общенациональных, поэтому у журналистов меньше данных. К тому же, приходится учитывать неизбежную погрешность этих опросов.

Последние опросы показывают, что в нескольких штатах двух кандидатов разделяет один или менее одного процентного пункта. В том числе — в Пенсильвании, которая является ключевым штатом.

В 2020 году Байден победил в Пенсильвании с преимуществом чуть более одного процента.

Когда-то Пенсильвания, Мичиган и Висконсин были оплотом демократов, однако в 2016 году они голосовали за Трампа. В 2020 году Байдену удалось добиться здесь победы, и если Харрис сумеет повторить его успех, ее победа станет ближе.

Пока что Харрис опережает Трампа в пяти из семи колеблющихся штатов: в Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (причем в двух последних — на 2% и 3% соответственно). В Джорджии и Аризоне у бывшего президента преимущество примерно в один процентный пункт.

Кстати, когда кандидатом от демократов был Байден, он отставал от Трампа почти на пять процентных пунктов в среднем по всем семи штатам.

Как создаются эти средние показатели?

Цифры, на которые мы опирались, взяты с сайта анализа опросов "538", который является частью американской новостной сети ABC News.

Для их создания "538" собирает данные отдельных опросов, проведенных множеством социологических компаний как в национальном масштабе, так и в отдельных штатах.

"538" включает в свою статистику только те опросы, которые соответствуют определенным критериям. Например, их авторы предоставляют четкую информацию о том, сколько людей они опросили, когда был проведен опрос и как он проводился (телефонные звонки, текстовые сообщения, онлайн и т. д.).

Подробнее о методологии "538" можно прочитать здесь.

Можно ли доверять опросам?

На данный момент опросы показывают, что Камала Харрис и Дональд Трамп находятся в пределах пары процентных пунктов друг от друга как на национальном уровне, так и в колеблющихся штатах — а когда показатели столь близки, очень сложно предсказать победителя.

Опросы недооценили поддержку Трампа как в 2016, так и в 2020 году.

Компании, проводящие опросы, будут пытаться решить эту проблему различными способами, в том числе опрашивая именно те категории населения, которые придут на выборы.

Однако эти корректировки не дают стопроцентной гарантии достоверности результатов, поскольку о том, кто именно придет на участки 5 ноября, мы узнаем только в этот день.

Пока же социологи могут лишь делать более или менее обоснованные прогнозы.

Для Трампа дебаты — это возможность вернуть инициативу в кампании после того, как демократы со своим новым кандидатом не сходили с первых полос американских газет. У него есть немалый опыт в том, как оказываться в центре внимания, а его манера вести дискуссии нередко выводит соперников из равновесия.

Однако и для Трампа дебаты несут определенные риски.

Его неровное выступление во время июньских дебатов с Байденом не привлекло особого внимания — слишком уж плохо на них смотрелся действующий президент. Харрис, безусловно, более сильный соперник, и выступление Трампа должно быть более отточенным.

Например, на прошлой неделе во время экономического форума в Нью-Йорке Трамп не смог четко объяснить, как он будет решать проблему финансирования ухода за детьми. Подобные словесные метания во время дебатов дадут демократам богатый материал для предвыборной кампании.

Трампу также придется особо следить за словами в спорах с вице-президентом. Она всего лишь вторая в истории женщина, выдвинутая на пост президента, и первая, представляющая небелое население страны. Неудачное слово может стоить ему поддержки женщин-избирателей.

Хотя день выборов наступит только в ноябре, в некоторых ключевых штатах, в том числе в важнейшей Пенсильвании, досрочное голосование начнется уже в сентябре.

Поэтому дебаты могут стать одним из последних шансов для двух кандидатов достучаться до неопределившихся избирателей в штатах, где каждый бюллетень имеет значение.

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