США, Франция, Германия и Великобритания официально обвинили Иран в поставке баллистических ракет России для использования на войне против Украины. Против Тегерана введены новые санкции, которые, в частности, коснутся иранской авиакомпании Iran Air (ранее она уже включалась в санкционные списки Запада), сообщает Русская служба Би-би-си.

О ракете Fath 360 иранского производства известно, что она обладает максимальной дальностью действия до 120 км и боевой частью массой 150 кг, а наводится с помощью спутниковой навигации.

Исламская республика на официальном уровне отрицает передачу ракет России. Украина уже предупредила Иран о серьезных дипломатических последствиях, вплоть до разрыва отношений, если Россия применит для обстрела украинских территорий поставленные Тегераном ракеты.

Во время выходных о поставках иранских ракет со ссылкой на свои источники сообщили ведущие западные СМИ.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Иран поставил России ракеты, и обвинил Тегеран в эскалации.

"Мы предупреждали Иран публично, предупреждали Иран в частном порядке, что этот шаг станет опасной эскалацией. И теперь Россия получила партии этих ракет", — сказал находящийся с визитом в Лондоне Блинкен на пресс-конференции.

По его информации, Россия начнет обстреливать Украину иранскими ракетами в ближайшие нескольких недель.

В ответ Госдепартамент США ввел санкции в отношении главного иранского авиаперевозчика Iran Air "за деятельность в транспортном секторе экономики Российской Федерации", говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как отмечает телекомпания CNN, это уже не первые санкции, введенные Вашингтоном против Iran Air, и совсем неочевидно, что очередные ограничения смогут как-либо изменить позицию Тегерана.

Однако совместное заявление четырех крупных западных стран призвано продемонстрировать, что поддержка российской войны против Украины со стороны Ирана чревата серьезными последствиями.

В новый пакет американских санкций попали 10 человек и шесть компаний в России и Иране.

Пока неясно, ограничатся ли США только санкциями в отношении коммерческой авиации Ирана или новый пакет мер будет еще шире.

Прямая угроза безопасности Европы

Четыре страны назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию "прямой угрозой европейской безопасности".

Глава британского Форин-офиса Дэвид Лэмми подтвердил, что будут введены ограничения на возможность полетов компании Iran Air в Великобританию и Европу.

"Теперь у нас есть подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки", — констатировали министры иностранных дел трех стран.

"Мы незамедлительно предпримем шаги по аннулированию двусторонних соглашений с Ираном о воздушном сообщении", — заявили главы МИД Франции, Германии и Великобритании.

МИД Ирана: Запад лжет о поставках ракет

Иранские власти отвергли обвинения западных стран в поставке ракет.

Представитель иранского МИД Нассер Ханани заявил, что утверждения Запада и Украины о передаче иранских ракет России лживы и призваны отвлечь внимание всего мира от "геноцида, который творит Израиль при поддержке Запада".

"Несмотря на их заявления о том, что они за мир, и устные заверения, что они не хотят роста напряженности, американское правительство обеспечивает военную поддержку военных преступлений, совершенных сионистскими военными в Газе, на Западном Берегу и в Палестине. Они делают это непрерывно и широко", — написал Ханани на платформе Х.

Официальный Тегеран отрицает факт поставок ракет, но на днях депутат иранского парламента заявил, что Иран поставляет России дроны и ракеты в обмен на сою и пшеницу.

Член комитета парламента Ирана по безопасности и внешним связям Ахмад Бакшаиш Ардестани сказал о поставках ракет в интервью изданию "Дидбан Иран": "Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках экономического и политического сотрудничества. Россия, со своей стороны, сотрудничает с Ираном в обходе санкций".

Хотя ни Москва, ни Тегеран официально это так и не признали, но широко известно, что Иран поставлял или продолжает поставлять России ударные дроны "Шахед-131/136".

Российские беспилотники "Герань-1" и "Герань-2", по мнению экспертов, не что иное, как купленные у Ирана дроны "Шахед-131" и "Шахед-136".

Эти поставки начались примерно два года назад, позже в Татарстане было организовано производство "Шахедов", в значительной мере из иранских комплектующих.

Украинские власти предупредили Иран о "разрушительных последствиях", в случае если Россия применит поставленные Тегераном ракеты.

"Я не буду сейчас вдаваться в подробности, что именно мы имеем в виду под серьезными последствиями, чтобы не ослабить нашу дипломатическую позицию. Но могу точно сказать, что на рассмотрении абсолютно все варианты, включая тот, о котором вы спрашиваете", — заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий на вопрос прессы, может ли Киев разорвать связи с Тегераном.

Тем временем во вторник секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу встретился в Санкт-Петербурге с главой Совбеза Ирана. Российские СМИ сообщают, что стороны обсудили вопросы безопасности.

Шойгу заявил, что Москва и Тегеран готовят новый межгосударственный договор, но детали документа пока неизвестны.

Что такое Fath-360

Россия с первых дней полномасштабной войны против Украины активно применяет для ударов по наиболее важным целям в Украине баллистические ракеты, в первую очередь — "Искандер М".

Их целями становятся системы ПВО, ракетные комплексы, пункты управления и объекты энергетики.

Разработанные в Иране ракеты Fath-360 класса "земля-земля" малой дальности имеют диаметр 300 мм, вес — 850-1100 килограммов. Боевая часть ракеты составляет 150 килограммов, заявленный радиус действия — 75-120 километров.

Это довольно опасное оружие, сложное для перехвата, быстрое и точное.

Баллистические ракеты трудно сбить, из всех имеющихся в арсенале Украины средств с этим справляется только Patriot.

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