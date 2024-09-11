В Ивано-Франковске на западе Украины появятся "языковые инспекторы", сообщает "Громадське" со ссылкой на мэра города Руслан Марцинкив. Предполагается, что они будут поощрять использование украинского языка в общественных пространствах.

Накануне градоначальник заявил, что в Ивано-Франковске "стало больше" русского языка и "это проблема для нашего государства и для нашего города в частности". По итогам встречи с с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем чиновник анонсировал появление языковых инспекторов, но не пояснил, как будет работать эта общественная инициатива.

Сегодня Марцинкив уточнил, что языковыми инспекторами смогут стать жители Ивано-Франковска. Как пояснил мэр, если волонтеры заметят использование русского языка в общественном пространстве, они должны будут "сделать замечание" и призвать использовать украинский язык.

Марцинкив не уточнил, какие последствия могут наступить в случае отказа, но подчеркнул, что при проявлении агрессии языковой инспектор должен вызвать полицию.

"Мы проконсультируем, как это делать. Если это должностное лицо, выполняющее свои обязанности, то оно обязано разговаривать на государственном языке. Если он этого не выполняет — можно ссылаться на соответствующие документы и фиксировать такие случаи. Мы даже знаем, что мэров городов штрафовали за неупотребление украинского языка", — заявил Марцинкив.

По словам мэра Ивано-Франковска, среди местных жителей уже есть желающие присоединиться к инициативе. "Больше всего люди подчеркивают популяризацию курсов по изучению украинского языка и [язык] обслуживания в общественных местах — в кафе, магазинах, театрах. На этом будем акцентировать [внимание]", — сказал градоначальник.

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