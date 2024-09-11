Турция подтверждает поддержку Киева и призывает к возвращению аннексированного Россией Крыма Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого в среду, 11 сентября, цитирует агентство Anadolu.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины непоколебима. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - сказал Эрдоган в видеообращении к проходящему в Киеве 4-му саммиту "Крымской платформы".

"Верю, что в предстоящий период будут предприняты дополнительные шаги для укрепления прав" крымских татар, добавил он.

"Война должна закончиться справедливым миром"

"Мы искренне желаем, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром, основанным на территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины", - резюмировал Эрдоган.

"Крымская платформа" - инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, его работа нацелена на возвращение Крыма Киеву "мирным путем".

В июле в Астане состоялась встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

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