В четверг австралийские власти приняли решение лишить медалей командиров подразделений, участвовавших в войне в Афганистане в 2005–2016 годах, чьи подчиненные, как утверждается, были замешаны в военных преступлениях и "противоправных действиях".

По данным местных СМИ, наград лишатся менее десяти командиров, но их имена не будут обнародованы по соображениям конфиденциальности.

Министр обороны Ричард Марлес заявил, что такое решение необходимо для того, чтобы "исправить ошибки прошлого". По его словам, результаты расследования, проведенного в 2020 году, выявили "субкультуру элитарности и отклонения от приемлемых стандартов", что "потребовало самого серьезного, взвешенного и тщательного реагирования".

В ходе расследования, проведенного вооруженными силами Австралии, обнаружены доказательства, что военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS (Специального полка авиадесантной службы) незаконно убили 39 человек во время войны в Афганистане.

В том числе убийства могли организовывать для так называемого посвящения в солдаты, когда спецназовцы-новички должны были проходить "крещение кровью".

"Крещение кровью"

Согласно данным расследования, убийства произошли в 2009–2013 годах. Имели место 23 подтвержденных эпизода, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих (непосредственно или как пособники). В отношении 19 из них может быть начато полицейское разбирательство.

Дознание, которым руководил генерал-майор юстиции Пол Бреретон, длилось четыре года. Было опрошено свыше 400 свидетелей. В результате обнаружились свидетельства того, что военные, только начинавшие службу, получали указание убить своего первого афганца — эта практика известна как blooding (что можно перевести как "крещение кровью"). После убийств на телах афганцев оставляли оружие и другие предметы, чтобы скрыть мотивы преступления.

Кроме того, в двух случаях были найдены свидетельства жестокого обращения с заключенными — еще одного военного преступления.

Почти все 143 рекомендации отчета были приняты, включая пересмотр награждений медалями, выплаты компенсаций военным и реформу культуры в частях.

"Это всегда будет предметом национального позора, — сказал Марлес, — и в то же время… [это решение —] демонстрация австралийскому народу и всему миру того, что Австралия — страна, которая отвечает за свои действия".

Марлес также подчеркнул, что подавляющее большинство австралийских военнослужащих, которые были направлены в Афганистан в период с 2001 по 2021 год, честно выполняли свои обязанности, и похвалил тех, кто помог разоблачить предполагаемые правонарушения.

Решение не затрагивает тех, кто сам находится под следствием по обвинению в военных преступлениях, включая обладателя Креста Виктории Бена Робертса-Смита. Бывший капрал SAS в прошлом году проиграл дело о клевете в связи с обвинениями в том, что он убил четырех афганских пленных. Однако ему не предъявлялись уголовные обвинения, и в правительственном докладе он не упоминается в связи с какими-либо правонарушениями.

Гражданский процесс стал первым случаем, когда суд рассматривает обвинения в военных преступлениях, совершенных австралийскими войсками. Местные СМИ сообщают, что десятки австралийских солдат также находятся под следствием в связи с их ролью в предполагаемых военных преступлениях. Но пока обвинения предъявлены только одному — бывшему бойцу SAS Оливеру Шульцу.

"Горькая глава нашей военной истории"

Вопрос ответственности командиров не дает покоя ветеранам. Некоторые из них считают, что офицеры несправедливо наказаны за чужие проступки, но в докладе, подготовленном правительством в мае, говорится, что у других ветеранов "сохраняется гнев и горькая обида" на то, что их старшие офицеры "публично не взяли на себя часть ответственности за политику или решения, которые способствовали проступку".

Грег Мелик, президент австралийской группы поддержки ветеранов "Лига возвращения и службы", заявил, что не следует отбирать медали у награжденных до завершения всех расследований и возможных судебных разбирательств. По словам Мелика, этот инцидент нанес "значительный ущерб" психическому здоровью ветеранов — даже тех, кто не участвовал в предполагаемых инцидентах.

В ответ на решение лишить офицеров медалей представитель оппозиции по вопросам обороны Эндрю Хасти, сам бывший солдат SAS, заявил, что Австралия должна "извлечь уроки из этой трагической и горькой главы в нашей военной истории". "Наши солдаты должны говорить правду, а руководители должны искать ее. Если бы и наши солдаты, и наши лидеры так поступали, возможно, мы не оказались бы сегодня в таком положении", — сказал он.

После терактов 11 сентября 2001 года более 26 000 австралийских военнослужащих были направлены в Афганистан, чтобы вместе с американскими и союзными войсками сражаться против талибов, "Аль-Каиды" и других исламистских группировок.

Австралийские боевые подразделения официально покинули страну в конце 2013 года.

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