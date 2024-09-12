Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план, предложенный Бразилией и Китаем, не учитывал позицию Киева, и назвал его "деструктивным".

"К сожалению, я считаю, что они (правительство Бразилии — прим. "Медузы") больше пророссийские. У меня был хороший разговор с [президентом Бразилии] Лулой, и я думал, что он меня понял. Я был благодарен ему за встречу и был очень открыт", — сказал Зеленский в интервью бразильскому Metropoles.

По его словам, он хотел увидеть со стороны бразильского президента понимание происходящего, а не просто "политическое примирение". "Что значит "просто сесть и поговорить"? Он (Владимир Путин — прим. Медузы) убийца. […] Он зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: "Пусть они поговорят"", — заявил Зеленский. Он добавил, что Бразилия — не враг Украине, и у двух стран нормальные отношения, но если бы бразильский президент поддерживал Киев, он бы помог остановить войну.

Мирный план, предложенный Китаем и Бразилией, Зеленский назвал "просто политическим заявлением" и добавил, что оно деструктивно. "Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: "Мы поддерживаем эту инициативу". Мы ж не дураки. Для чего этот театр?" — сказал Зеленский.

По его словам, мирный план был предложен без уважения к Украине и ее территориальной целостности, о которой "так много говорят и Китай, и Бразилия".

В феврале 2024 года Китай опубликовал план урегулирования конфликта в Украине — он состоял из 12 пунктов и, в частности, предполагал "уважение суверенитета всех стран", прекращение боевых действий и возобновление переговоров между Москвой и Киевом. В мае Бразилия выступила вместе с Китаем, призвав провести международную мирную конференцию, которая будет признана и Россией, и Украиной. В июне глава МИД Китая заявил, что мирный план поддержали 26 стран. Владимир Путин говорил, что Россия "внимательно изучила" китайский план и он "может быть взят за основу", но Запад и Киев не готовы к переговорам на этих позициях.

В июне Украина провела мирный саммит в Швейцарии, в котором участвовали более 90 стран и организаций. По итогам саммита было выработано совместное коммюнике, которое подписали большинство участников. Россию на эту конференцию не позвали. В Кремле заявили, что результативность прошедшего саммита "стремится к нулю". Через месяц после этого Зеленский заявил, что на втором саммите, который, по некоторым данным, планируется провести в ноябре, должны быть представители России.

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