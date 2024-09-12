Российские войска вернули под контроль 10 населенных пунктов в Курской области, заявило Минобороны России в ежедневной сводке.

Подразделения группировки войск "Север" освободили села Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточнили в ведомстве.

Кроме того, как заявляют в Минобороны РФ, российские войска отбили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвали попытку атаки в направлении населенного пункта Ольговка.

В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины ситуацию в Курской области в последние дни не комментировали. Президент страны Владимир Зеленский на совместной конференции со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой подтвердил, что российские войска начали контрнаступление в Курской области и добавил, что "все идет по нашему украинскому плану".

В последние дни войска РФ начали проводить контратаки в приграничных районах Курской области — об этом сообщали как российские "военкоры", так и украинские ресурсы. На одном из видео, которое геолоцировала "Медуза", подразделение 106-й воздушно-десантной дивизии заняло село Снагость Кореневского района в тылу украинских войск. Украинский OSINT-проект DeepState также сообщал об "ухудшении ситуации" на левом фланге группировки ВСУ в Курской области и наступлении на Снагость.

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