О продвижении российских частей в Кореневском районе сообщает украинский военный портал Deep State. Он выложил кадры российской колонны бронетехники, которая входит в село Снагость — важный опорный пункт ВСУ на этом направлении. На этих кадрах видно как минимум восемь танков и бронемашин.

По данным Deep State, россияне "начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки".

О боях в селе Снагость пишет и американский военный эксперт Роб Ли. По его информации, атака, скорее всего, шла со стороны Коренево. "Россия смогла переправить бронетанковые силы через реку Сейм, несмотря на украинские удары по мостам", — написал он.

Z-каналы утверждают, что российская армия быстро продвигается на восток, ей удалось освободить в Кореневском районе восемь сёл и территорию площадью до 150 квадратных километров.

Украина официально пока не комментировала сообщения о контратаках и продвижении российской армии в Курской области.

Если информация о потере ВСУ села Снагость подтвердится, это означает, что российским войскам удалось деблокировать свою крупную группировку, зажатую в соседнем Глушковском районе между границей и рекой Сейм.

Судя по характеру боевых действий в предыдущие дни, украинская армия рассчитывала создать угрозу окружения российских частей, обороняющих участок границы протяжённостью около 70 км, и вынудить их к отходу на север, за реку Сейм.

Все три моста через реку были выведены из строя, а понтонные переправы планомерно уничтожались ракетными ударами.

Если бы ВСУ удалось захватить хотя бы один из расположенных к северу райцентров — Глушково или Коренево — угроза окружения стала бы реальной, но украинские атаки на эти населённые пункты успеха не имели и бои приняли позиционный характер.

При этом российская сторона не только не предпринимала попыток к отводу своих приграничных частей, но и усиливала их.

Потеря опорных пунктов серьёзно осложняет положение левого фланга ВСУ в Курской области. По сообщениям из открытых источников, российская армия ввела в бой на этом участке крупные силы 155-й бригады Тихоокеанского флота и подразделения ВДВ.

Вероятным направлением следующего удара могут стать сёла Любимовка и Новоивановка на трассе Рыльск — Суджа, в случае их потери серьёзная опасность нависнет уже над передовыми частями ВСУ под Коренево.

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