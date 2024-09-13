Россия и Украина провели обмен пленными по формуле "49 на 49", об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Среди вернувшихся в Украину — уроженка Крыма Ление Умерова, задержанная в 2022 году при переходе российско-грузинской границы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Россия получила в обмен 49 военнослужащих, большая часть из которых — срочники, попавшие в плен в Курской области, пишет проект "Хочу жить". С российской стороны официального подтверждения пока нет.

В Украину, по словам Зеленского, вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданские лица.

"Дома и герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", — говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. Весной 2022 года, во время осады российской армией Мариуполя, Ивчук руководил военным госпиталем и попал в плен.

Также, по словам Зеленского, удалось освободить еще "часть защитников и защитниц "Азовстали"" — бойцов полка "Азов" (объявлен в России террористической организацией и запрещен).

"Это в основном женщины", — отметила руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

До этого крупный обмен с участием "азовцев" состоялся более года назад — в июле 2023 года.

Среди вернувшихся в Украину — и крымчанка Ление Умерова, которая была задержана в декабре 2022 года российскими пограничниками при переходе российско-грузинской границы через погранпункт "Верхний Ларс". Девушка ехала в Крым к больному отцу. Тогда ее отправили под арест, признав виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП). После истечения первого административного срока ей еще четыре раза назначали по 15 суток административного ареста — за "неповиновение требованию сотрудника полиции".

В мае 2023 года Умеровой было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК), с тех пор она находилась в СИЗО. Ее дело было засекречено.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отметил, что это уже 56-й обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которых в Украину вернулись более 3,5 тысяч человек.

Предыдущий обмен состоялся в конце августа. Тогда с каждой стороны домой были возвращены по 115 человек. Обмен проходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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