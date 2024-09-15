В странах Центральной Европы мощный ураган "Борис" вызвал обильные наводнения и привел к масштабным перебоям дорожного движения и электроснабжения.

Как сообщалось, с четверга, 12 сентября, мощный циклон "Борис" принес сильный ветер и сильные проливные дожди в некоторые районы Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В результате наводнения в Румынии погибли четыре человека. В Польше погиб один человек, а несколько тысяч жителей пришлось эвакуировать. В Чехии четыре человека пропали без вести.

"Мы вновь сталкиваемся с последствиями изменения климата, которые все больше затрагивают европейский континент", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

В Румынии четыре человека, погибшие в результате наводнения, были обнаружены 14 сентября во время поисково-спасательной операции в регионе Галац на юго-востоке страны. В Галаце наводнение повредило около 5000 домов. В целом в 19 регионах Румынии были спасены сотни людей.

В Австрии утром 15 сентября было приостановлено железнодорожное движение на востоке страны, а также закрыты несколько линий метро в Вене, сообщает АРА. В Нижней Австрии из-за наводнения службу экстренной помощи за ночь вызывали почти 5000 раз.

На юге Австрии порывы ветра достигали 40,5 метров в секунду. В Штирии прекращено электроснабжение 4000 домохозяйств. Снег остановил движение транспорта в западных горных районах Австрии. Спасатели ведут поиск мужчины, который, как полагают, пропал без вести после схода лавины.

В Тироле местами выпал снежный покров толщиной до метра, что нетипично для середины сентября.

Часть северо-восточной Австрии объявлена ​​зоной стихийного бедствия.

В Чехии мобилизовано около ста тысяч пожарных. 13 сентября в стране было зарегистрировано примерно 2900 несчастных случаев, большинство из которых вызваны падением деревьев и наводнением.

14 сентября ураган "Борис" оставил в Чехии без электричества почти 50 тысяч домов, в городе Брно пришлось эвакуировать больницу.

В столице Словакии Братиславе объявлено чрезвычайное положение.

В Польше из-за разлива реки закрыт пограничный переход Голковице на границе с Чехией. Такжеы закрыты несколько дорог и остановлено движение поездов на линии, соединяющей города Прудник и Ныс.

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